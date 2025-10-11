Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallecimiento

Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

Una foto de archivo de la actriz Diane Keaton. / EFE / CAROLINE BREHMAN

Redacción

Barcelona

La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora de un Óscar en 1978 por su papel en 'Annie Hall', ha muerto en California a los 79 años, según informó el sábado un portavoz de la familia a la revista People.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su muerte, según explicó la revista.

Noticia en ampliación.

