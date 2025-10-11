La prèvia
Jazz, orquestra, música antiga i folk
No sabeu què fer aquest cap de setmana, aquí teniu algunes propostes musicals.
El Festival de Música Clàssica del Port de Sóller ens proposa per avui capvespre a l’església del port (19.30h), l’Oyeter duo de contrabaix i piano el qual interpretarà obres de Mussorgsky, Gerswin, Debussy i altres compositors.
Mitja hora abans, a la Fundació Miró de Palma, la Camerata de France (sextet de corda) ens acostarà, entre altres partitures, La nit transfigurada de Schönberg, una obra cabdal del compositor.
A l’església Crist Rei de Manacor (20.15h), l’Orquestra Lauseta, dirigida per Xisco Amengual, oferirà un programa amb la violinista Elionor Martí, format per peces de Monti i la versió de cambra de la Segona Simfonia de Brahms. Els mateixos intèrprets repetiran programa demà diumenge a l’Auditori de Capdepera.
A Búger segueix el Festival de Corals amb l’Orfeó d’Alaró, cantant a la Parròquia a les 20 hores.
A la Parròquia de Santa Teresa de Palma (20.30h), Barry Sargent, al violí, interpretarà tres obres de la integral de les Partites i Sonates per a violí sol de Bach. Per escoltar les altres haurem d’esperar una setmana.
El Festival Folk de Felanitx presenta avui diversos artistes a partir de les 11 hores a diferents indrets com la Plaça de Sa Font o Plaça Pax. Demà tancarà la convocatòria Cris Juanico (12h, plaça de Sa Font).
El mític grup I Musici es presenta avui a l’Auditòrium de Palma amb Les quatre estacions de Vivaldi. El concert començarà a les 20 hores.
A l’Auditori d’Alcúdia, avui també una comèdia musical, Los Addams (18h).
I el cicle Jazz voyeur presenta al guitarrista Damià Timoner i al pianista Fred Hersch. La trobada serà a Es Baluard a les 20 hores.
Demà comença el Festival de música de Bunyola amb un concert d’un grup de música antiga liderat per la violinista Rachel Podger. En el programa obres diverses del repertori barroc. La cita és en el Teatre de la localitat (18.30h).
A la Capella de les Escolàpies de Sóller, demà a les 18.30 hores, el duo de violoncel i piano Corendins. Obres de Franck i Fauré.
