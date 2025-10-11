Bunyola se llena de música

Con un recital de Música Antigua, con el grupo The Muses Restor’d que lidera la violinista Rachel Podger, este domingo en Bunyola se iniciarán las sesiones de conciertos del Festival de Música, que después de cuarenta y un años continúa aportando buenas propuestas que, en la presente edición llenarán el Teatre y en dos programas concretos la iglesia de la localidad de buena música.

Podger, que ha trabajado con algunos de los grupos más importantes de Música históricamente informada como el New London Consort, los Gabrieli Consort and Players o el English Concert, dirigirá un recital en el que aparecen autores como Händel, Purcell i Geminiani entre otros.

Para el domingo 19 y en la iglesia bunyolina, la Capella de la Seu, dirigida por Joan Company, interpretará un repertorio que ha titulado Una passejada per la història de la música religiosa. De Guido d’Arezzo fins a la música coral del s. XX y formado por obras de Guido d’Arezzo, Tomás Luis de Victoria, Claudio Monteverdi y Al Bert Alcaraz, así como dos estrenos, Jesu, dulcis memoria de Baltasar Bibiloni i Ave Maria de Tomeu Quetgles-Roca.

Rachel Podger / R.P.

El curioso instrumento Arpeggione y la guitarra serán protagonistas del recital que ofrecerán el domingo 26 Joan i Pere Fiol en el teatre. Lugar en el que el Trio Síquia, formado por Eduard Riera, violín; Carmela Font, violonchelo; y Toni Bujosa, piano, se acercará, el domingo 2 de noviembre, a obras de Beethoven Turina y del mismo Bujosa.

Para el domingo 9, el festival ha programado, en el teatro, Les músiques del Teatre de Bunyola, formado por obras compuestas por Miquel Brunet para el teatro. Los intérpretes, además de Brunet al piano, serán la soprano Irene Gili y el barítono Tomeu Bibiloni.

Para finalizar el ciclo y en la iglesia de la localidad, podremos escuchar a la orquesta barroca Ars Musice, al frente de la cual está el violinista Bernat Cabot. Ars Musicae ha colaborado con músicos de la talla de las sopranos Emma Kirkby y Kim Amps o el barítono Charles Daniels.

Todas las sesiones del Festival comenzarán a las 18.30 horas.