DIONÍS A TAULA
Un bon vi fruit del mal temps (1)
Cambuix 2024 (ecològic). Galmés i Ribot
Com vàrem explicar la setmana passada, el vi Cambuix del celler Galmés i Ribot de Santa Margalida és nascut d’una calabruixada d’estiu de l’any 2020. S’elabora amb varietats autòctones com ara escursac —que Ribot ha contribuït a recuperar i a dignificar—, i callet, tot i que en anyades anteriors el cupatge també es va fer amb el raïm autòcton mantonegro.
Com que és un vi que agrada perquè és lleuger i, alhora, té una certa complexitat, la vinatera i enòloga Cati Ribot l’ha continuat elaborant cada anyada. Explica que amb Cambuix allò que "intentam és mostrar la part fresca i fluida d’aquestes varietats mallorquines i que, alhora, tengui una certa tensió i cos, dos trets que s’assoleixen perquè un percentatge petit del vi evoluciona dins dipòsit de fusta. Per elaborar-lo, el raïm macera amb la pell durant sis dies. A continuació es descuba i acaba la fermentació dins dipòsit d’acer inoxidable. Una part del vi, devers un 10%, fa una criança de 4 mesos dins bota de roure francés de 500 litres".
El resultat és un vi agradable en boca, amb notes de fruita vermella i aromes frescos, que marida molt bé amb una coca de trempó i sardina, un bon plat de llampuga amb pebres o un arròs sec de peix i marisc.
Aquest vi del celler Galmés i Ribot s’emmarca en la línia Ve d’Avior. Aquesta col·lecció és el projecte personal de Cati Ribot dins el celler. Ella mateixa comenta que "avior és una paraula molt guapa que a la meva família usam molt, que significa ‘antigor’. Aquesta línia va néixer amb la intenció de mostrar el patrimoni varietal de l’illa de Mallorca en estat pur, els ceps que s’adapten millor a la nostra finca i amb les quals tenc més connexió personal". A més de Cambuix, s’hi emmarquen els vins Son Llebre i Malvasia, els quals paga la pena conèixer i tastar i que, per tant, protagonitzaran aquesta secció més endavant.
