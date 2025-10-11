Aitor Arregi: "El fútbol y la cocina me han enseñado lo que es el compromiso y pensar en equipo"

El próximo 14 de octubre se celebrará la III edición de la jornada Dar es Dar, en la que va a participar, junto a otros chefs como Susi Díaz, Francis Paniego o Andoni Luis Aduriz.

Sí. Todavía no había tenido la oportunidad de estar en los trabajos que han hecho anteriormente, pero este año sí que participaré. Primero conocí el proyecto por parte de la gente que lo pivotaba y luego tuvimos la oportunidad de ir dos o tres veces a verlo. Me parece algo no solo interesante, sino muy enriquecedor humanamente, con lo cual estamos encantados de poder ir allí.

Este año el proyecto propone reflexionar sobre la satisfacción. ¿Qué significa para usted la satisfacción en su oficio como chef?

Dar de comer no solo es satisfacción o insatisfacción, también es vivir, emocionarte. En la culinaria y en los restaurantes tenemos muchas alegrías, pero, como todo es muy emocional, sufrimos cuando las cosas no van bien. Hay elementos que son satisfactorios y otros insatisfactorios, pero mayoritariamente veo más de los primeros. La realidad es que lo que está muy potenciado es eso: al vivir el concepto intensamente, lo que se siente es vida.

Su vida pasó del fútbol profesional al asador Elkano. ¿Cómo supo que su camino ya estaba en la cocina y no en el deporte?

Probablemente porque lo que empezó primero fue la cocina, no el deporte. Yo me he criado entre fogones con mi padre. Desayunábamos en la cocina del restaurante, íbamos al colegio, volvíamos y luego hacíamos los deberes y jugábamos allí también. Nos hemos criado allí. Luego, en un momento dado, por lo que fuere, empecé en el fútbol y pasaron 11 años. Pero nunca perdí el hilo, siempre volvía. En julio volvía, cuando era domingo también y siempre ayudaba. Con lo cual, primero fue la casa y luego pude disfrutar del deporte también.

¿Hay algo que le enseñó el fútbol que hoy le sirva en la cocina?

Muchísimas cosas. El fútbol es un concepto muy interesante como colectivo para aprender varias cosas: lo que es la palabra compromiso, lo que es la palabra equipo y pensar en ese concepto de 'uno más uno para hacer uno'. Todo eso está en todos los ámbitos de la vida y en el restaurante también. Así que diría que el fútbol y la cocina me han enseñado lo que es el compromiso y pensar en equipo.

¿La mentalidad competitiva del deportista le ha ayudado a mantener el nivel de excelencia de Elkano?

Yo diría que se trata de una competitividad desde el compañerismo. Nunca he sido alpinista, sino montañero. La montaña es mejorar y disfrutar de ello. Disfrutar mejorándolo o mejorar disfrutándolo. Al final eso es lo que puede ser un equipo: no intentar llegar de cualquier forma, sino llegar todos juntos.

En Elkano hay una tradición de parrilla de pescado muy ligada al mar. ¿Qué de nuevo le ha aportado desde que tomó las riendas del restaurante?

Elkano no son simples ladrillos ni una sola persona. Ya en 1526, Juan Sebastián Elcano dejó tres parrillas de hierro, por lo que el primer parrillero tratado en Getaria lleva más de 500 años. Eso de asar a la parrilla el pescado es la idiosincrasia de un pueblo marinero que ha desarrollado una forma de cocinar que va más allá de una persona o de una casa. Yo soy parte de ello, de una forma de entender. En nuestra época también intentamos beber de los nuevos elementos que tenemos y disfrutar de lo que hacemos, pensando que hacemos lo que nos gusta y que hay muchas mejoras. La cadena de frío ha mejorado, los puntos de cocción han bajado...

En 2014, Elkano logró su estrella Michelin. ¿Cómo cambió eso su día a día, sus expectativas, su presión?

Cuando los vientos soplan a favor hay que intentar aprovecharlos y tirar el barco para adelante. Pero el barco ya llevaba un espacio, una guía, una trazabilidad bien marcada. No es de ahora. Como he dicho, llevan más de 500 años asando pescado a la parrilla. La cuestión es que, si en algún momento nos visualizan, será porque estamos haciendo algo bien de alguna forma. Esa forma siempre tiene margen de mejora. Hay que cogerlo no con presión, sino como un empujón más para tirar para adelante.

Hace un par de años trajo la parrilla de Elkano a Mallorca con el restaurante Guethary.

Sí, al final es un tema de intentar compartir. Hemos bajado desde la latitud 43.2 —en Getaria— hasta la 39.5 —en Mallorca—, pensando que la desnudez de las parrillas enseñaría territorios. La intención es esa: desde el fuego de las parrillas, intentar compartir lo que tiene el territorio de Mallorca con los mallorquines.

¿Trabajan con productores locales?

La intención es que solo sean productores y productos locales. Lo que quiero es aprender y compartir lo que es el territorio.

¿Cómo ha sido la acogida del público mallorquín en este proyecto?

Del público no me atrevo a hablar demasiado. Las puertas están abiertas para que vengan. El proyecto no es de una persona, hay mucha gente pivotando esa casa. Ellos están todo el día a pie de campo con los productores. Es un regalo todo lo que nos estamos encontrando y compartir con ellos las vivencias que tienen con los productos del entorno. Es apasionante lo que es Mallorca, es una riqueza increíble. Para nosotros es desconocido ese territorio y lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que aquel que quiera compartir Mallorca desde casa nos diga cómo piensa. Pero todavía no me atrevería a decir si hay un resultado. Estamos como neonatos trabajando por allí.

Si tuviera que dar un consejo a quienes aspiran a ser cocineros, más allá de la técnica, ¿qué sería lo que no debería olvidárseles nunca?

Que la cocina es compartir. Abrir una botella de vino y beberla con un amigo es una gozada. Beberla solo es muy triste. Hay que hacer que se sienta ilusionado con aquello que le estás transmitiendo. Si tienes ilusión, llévalo adelante. Es muy pasional. Tan pasional que, si te gusta, es muy interesante hacerlo. Si no te apasiona la cocina, es mejor dedicarse a otra cosa, porque si no es muy sacrificado.