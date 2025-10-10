Reúnen en Barcelona 138 obras que exploran la relación del artista con EE UU

La exposición Miró y los Estados Unidos, que se podrá ver en la Fundació Joan Miró del 10 de octubre al 22 de febrero, se adentra en la relación entre el artista catalán y esta potencia mundial a través de 138 obras de figuras como Louise Bourgeois, Arshile Gorky, Jackson Pollock o Mark Rothko.

El director de la Fundació Miró y comisario de la muestra, Marko Daniel, aseguró ayer en rueda de prensa que

da una «visión inédita de la obra de Joan Miró y de su relación con los artistas americanos».

«Es una gran oportunidad de descubrir obras y artistas que han marcado el siglo XX y de adentrarnos en el diálogo entre la obra de Miró y estos artistas y en cómo influyó profundamente en sus obras», detalló Daniel.

La exposición se enmarca dentro de la celebración de los 50 años de la Fundació Miró y da continuidad al proyecto de exploración de la figura del artista catalán en el panorama artístico del siglo XX. Así, si Miró se entendió desde una mirada centrada en París, esta propuesta se acerca a sus años americanos de la posguerra, cuando su producción artística entronca con la de figuras como Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock y Mark Rothko. Tal y como recordó Daniel, estas estancias en Estados Unidos eran «el sueño americano de Miró» e implicaban adentrarse en «un contexto que significaba posibilidades, libertad, democracia y esperanza», un contraste evidente con la situación tanto europea en general como española en particular. «Después de la Guerra Civil, Miró estableció relación con artistas, escritores, coleccionistas, músicos… No solo trazó un itinerario artístico, sino un mapa de complicidades e intercambios que contribuyeron a situar la obra de Miró en un contexto verdaderamente global», agregó Daniel.

Por su parte, otro comisario de la muestra, Matthew Gale, incidió en que su propósito era el de «entender cómo se forjó la admiración internacional hacia Miró» ya que, pese a no hablar inglés, el artista catalán logró forjar una red de amistades en la que influyó profundamente.