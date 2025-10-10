La comedia ‘Mario’, de Guillem Miró, se estrena este viernes en 26 salas de cine

La comedia negra Mario se estrena este viernes en 26 salas de cine. Es todo un hito para una película dirigida y producida por un mallorquín, que ha sido rodada casi íntegramente en la isla y cuya historia transcurre aquí.

El artífice es el solleric Guillem Miró, que presentó su filme en CineCiutat. En Palma también se podrá ver en el Rívoli y el Fan, así como en 23 salas de cine de la península, incluida una en Madrid, aunque principalmente en lugares de habla catalana.

Por ahora es en versión original son subtítulos en castellano, aunque «si durante la semana del estreno tiene mucho éxito, la doblarían y se proyectaría en más salas», tal como explica Guillem Miró antes de animar a los espectadores a ir a ver esta cinta para «cumplir un sueño».

El cineasta detalla que Mario «transcurre en la fiesta sorpresa de cumpleaños de una persona ideal, magnífica, pero a medida que llegan amigos y familiares van descubriendo que esta persona que es tan perfecta tal vez es un desgraciado y está engañando a todo el mundo».

La casa donde se desarrolla la acción es una de las villas modernistas de la época de esplendor de Sóller el siglo pasado y, en cuanto a los exteriores, se puede ver la carretera de acceso a sa Vall y calles de Palma, además de Valencia.

El director, guionista y productor 'solleric' Guillem Miró / Filmax

Filmax

Cuando Miró la rodó, ya contaba con el respaldo de la importante distribuidora Filmax, donde «leyeron el guion, les gustó mucho y decidieron apostar por la película. Esto nos dio una gran tranquilidad porque la productora, Somera Films, es pequeña y es muy difícil hacer un largometraje. Al final vale la pena que hagamos más proyectos desde Mallorca y, cuantos más impulsemos, más apoyos tendremos», en palabras del cineasta solleric.

El tema central de Mario son las falsas apariencias, pero a Guillem Miró no se le ocurrió la idea a raíz de las que tanto abundan en redes sociales.

«Cuando escribía el guion pensaba en tramas y personajes, y me llevaban a ideas y emociones. Si escribes empezando por las emociones, corres el peligro de no encontrar una historia. Según mi opinión, primero debes tener un argumento claro y después poco a poco ir desgranando sensaciones".

"Sin embargo, como vivimos en la época de las redes sociales, puede parecer que explico lo que ocurre ahora, pero con otras palabras. No me gusta incidir en ello debido a que las películas tienen vida propia y si uno se centra demasiado en la actualidad, es fácil pasar de moda o que se vuelva previsible».

Por eso Mario tiene diferentes capas de lectura, como «ver solo una fiesta sorpresa, una comedia alocada o una fuerte crítica social», según le comentó un crítico de cine.

El filme está protagonizado por Gloria March (La buena letra, La mort de Guillem), Jaume Madaula (L’aguait, Regreso a las sabinas, La Riera), Jose Pérez Ocaña (Casa en flames), Raquel Ferri (Las chicas del cable) y Miquel Gelabert (El Cuerpo, Bajocero), entre otros.