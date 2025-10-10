El Centre Catany expone los iconos de la fotografía del siglo XX en diálogo con jóvenes talentos

«A mí lo que me fascina cuando veo una fotografía es que, al dejar de mirarla, aparece más grande en mi mente. Cierro los ojos y la veo de nuevo, una y otra vez». De este modo y «escuchando el corazón» escoge Celso González-Falla las fotos de su prestigiosa colección, tal como ha explicado este viernes en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, en Llucmajor.

Más de un centenar de imágenes del archivo creado por él y su mujer, Sondra Gilman (fallecida en 2021), se exhiben en la exposición From our hearts, donde el visitante podrá disfrutar del diálogo entre grandes iconos de la fotografía del siglo XX junto a jóvenes talentos.

La muestra, que se puede ver en la casa natal del fotógrafo de Llucmajor hasta el 17 de abril, tiene nombres del nivel de Henri Cartier-Bresson, Robert Mapplethorpe, Paul Strand, Bill Brandt, Imogen Cunningham, William Klein, Graciela Iturbide, Steve McCurry, Man Ray y Larry Fink, entre otros muchos.

Este último es el retratista de la divertida fotografía del cartel de presentación de la exposición, mientras que Mapplethorpe es el autor del retrato de Gilman que da la bienvenida a From our hearts.

Forman parte de las alrededor de 1.200 fotografías de una de las diez colecciones más importantes del mundo, entre las que destacan las imágenes procedentes de América Latina y los trabajos de fotógrafos emergentes.