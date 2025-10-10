Bob Pop: "En los tiempos que corren, la poesía no es superventas pero sí es un refugio"

Bob Pop es Roberto Enríquez Higueras (Madrid, 1971). Muchas personas le descubrimos al colaborar con Andreu Buenafuente en Late Motiv, (2016/ 2011; Canal+ / Movistar +), pero este madrileño afincado en Barcelona lleva décadas de trabajo en el audiovisual, la radio, el activismo LGTBIQ+... Este viernes, Bob Pop presenta en Santiago, a las 19:30 horas, en la feria Selic, la reedición revisada de su primer poemario, ‘De cuerpo presente’ (La Uña Rota, 1998).

Y el sábado, a las 11.45 h., también como parte de la Selic, Bob Pop participa en un coloquio con Xina Vega, Antía Yáñez y Eva Veiga sobre como la experiencia de una enfermedad puede nutrir y transformar la creación literaria

"Soy un kamikaze"

Un libro de ayer ampliado hoy, supone encarar el pasado, ¿llega esa idea tras un empujón?

En realidad, nadie tuvo que empujarme a ello porque fui yo el que se lanzó porque soy un kamikaze y, más que enfrentarme a mi yo de hace unos años, me he expuesto a su juicio, a un juicio de un yo poético al que había olvidado durante un tiempo. Ha supuesto exponerme al criterio de un yo al que le importaban más las palabras y la poesía de lo que yo pensaba que me importaban a mí ahora.

¿Un yo de ayer más cándido?

Yo creo que más asustado, pero no más cándido porque la candidez es algo que he ido adquiriendo. No creo que mi yo hace 27 años fuera más cándido, era más duro, pero no más cándido.

Individualismo Vs. colectivo

¿Y ha cambiado de referentes? A medida que caen los cumpleaños se conocen más cosas...

Sí, es evidente, pero en ambos libros hay una conciencia brutal del presente, pero, mientras que en el primero hay una invocación a un futuro absolutamente desasosegante, en el segundo, hay un saludo desde ese futuro para explicar que, pese a todo... todo va bien. El primero es, sobre todo, un libro profundamente individual e individualista y el segundo es un largo poema colectivo.

Se dice que el cine tiene una mala salud de hierro. La poesía parece compartir esa idea, sus ventas son bajas, pero se siguen editando muchos poemarios.

La poesía resiste y además , hay algo que decía Philip Larkin con lo que yo estoy muy de acuerdo: «Si hay algo que educa el juicio literario es la poesía» . La poesía es la que nos enseña a leer, y eso para mí es muy importante. Yo leo mucha poesía y en cada poema encuentro un hilo del que tirar, y eso me parece algo fundamental. En estos tiempos que corren, la poesía no es superventas pero sí es un refugio, un lugar desde donde mirar las cosas desde otro punto de vista. Y eso es algo vital, probablemente no lo sea para el mercado, pero la poesía logra sobrevivir y además consigue que nos inventemos formas de mantenerla viva.

Y la poesía admite muy bien la relectura...

Sí, cada relectura es un poema.

Autoras y autores que le gustan

Citemos autoras y autores.

Me gusta desde Anne Sexton, pasando por Pasolini a Cesare Pavese, Belén Gopegui o Marguerite Duras, que está muy presente en la idea de este libro. Esa frase de Duras, que decía: ‘Escribir no nos salva de nada, solo nos enseña a escribir’... Y escribir me ha enseñado a escribir y no es poca cosa porque, al final, escribir también ayuda a expresarse y a buscar la nitidez en lo que explicamos. Y también me gustan Walt Whitman, Cummings, Gil de Biedma, Cernuda, Gloria Fuertes, que siempre está ahí de mar de fondo con su poesía adulta y esa falta de artificio... Hay mucha poesía que me interpela, y a la que trato, en cierto modo, de ser leal con la mía propia.

¿Y habrá un nuevo poemario?

Sí, de hecho tengo un poemario a medio escribir que en algún momento puedo lanzar cuando ya esté terminado.

¿Por qué lanza de paseo conjunto poemas con fotografías?

La idea surge porque esa era la línea de la editorial La Uña Rota en la colección Libros Inútiles, acompañar textos de foto y, entonces, me pareció un formato que le iba muy bien a esta historia. En la primera edición tuve la suerte de contar con la colaboración de Toya Legido, fotógrafa y amiga, y para la segunda, de mi marido, de Mauricio Rétiz, además de dos formas muy distintas, la primera desde lo abstracto y la segunda desde lo muy concreto.

Bob Pop en 2023 durante un paseo por Pontevedra junto al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. / Gustavo Santos (FDV)

Televisión y radio

Hablando del audiovisual, ¿cómo ve el sector tras el bum de las nuevas plataformas?

La aparición de las nuevas plataformas fue una forma maravillosa de buscar otro tipo de público... pero hubo un momento en que esa burbuja estalló y las plataformas se volvieron más convencionales, casi como la tele convencional y ahora estamos en un momento de cruce porque todo se está mezclando aunque, es verdad, que cada vez hay una mayor necesidad de que los formatos sean lo más rígidos posible, y eso me da un poco de pena. Creo que tenemos que luchar por jugar con los géneros y con las mezclas.

La radio sigue teniendo un interés didáctico que es algo que la tele ha perdido Bob Pop — Escritor y guionista de televisión

¿Falta valentía entre quienes programan o en el público?

Creo que es una mezcla de factores y también tiene que ver con las modas, pero creo que, con tozudez y con buenas ideas, acabaremos creando un espacio donde todos tengamos voz. A veces habrá que aprovechar esos errores del sistema para colarnos ahí.

¿Y la radio? Colabora con la Cadena SER...

La radio sigue teniendo un interés didáctico que es algo que la tele ha perdido... Tanto los libros, como la ciencia y un montón de temas más, tienen complicado tener presencia en televisión.