La Fundació Miró Mallorca revela el proyecto inédito de una escultura monumental de Joan Miró para Central Park

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca inaugura Un Miró a Central Park, una exposición que revela uno de los capítulos menos conocidos —y más ambiciosos— de la trayectoria del artista. Entre 1972 y 1975, Joan Miró concibió un proyecto monumental para el corazón de Nueva York: una gran escultura pública destinada a Central Park que, pese a su avanzado desarrollo, nunca llegó a materializarse.

La muestra, que puede visitarse en la Biblioteca Pilar Juncosa de la Fundación Miró Mallorca en Palma del 9 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026, reconstruye este episodio a través de maquetas, bocetos, correspondencia y materiales inéditos conservados en los fondos de la fundación.

Las piezas ofrecen una mirada cercana al proceso creativo del artista y al modo en que imaginó una intervención escultórica capaz de dialogar con el paisaje urbano más icónico del mundo.

La exposición se inscribe en el marco del diálogo artístico que Miró mantuvo durante décadas con Estados Unidos, un vínculo que resultó determinante para su evolución y proyección internacional. Este mismo contexto es también el eje central de la gran muestra 'Miró i els Estats Units', que la Fundació Joan Miró de Barcelona inaugurará el próximo 10 de octubre.

Un proyecto para la ciudad y para la infancia

El proyecto para Central Park fue impulsado por la conservadora Margit Rowell, vinculada al Guggenheim Museum y al New York City Cultural Council, y concebido originalmente como una propuesta dirigida a los niños. La obra pretendía reflejar el espíritu lúdico, libre y colorista que caracteriza la producción de Miró, integrándose de forma natural en el espacio público y convirtiéndose en un punto de encuentro para la imaginación y el juego.

A pesar de que el proyecto no se materializó debido a desacuerdos en la escala, los materiales y cuestiones presupuestarias, la exposición permite conocer el transfondo de una idea que podría haber cambiado la fisionomía artística del Central Park neoyorquino.

A través de maquetas policromadas inspiradas en los siurells mallorquines, bocetos anotados con la inscripción "CENTRAL PARK" y fotomontajes inéditos, el público puede adentrarse en el proceso creativo de una obra que aspiraba a unir el arte moderno con el pulso cotidiano de la ciudad.

Dibujo preparatorio relacionado con los proyectos para Los Ángeles y Central Park. / .

El recorrido se completa con documentos y correspondencia que muestran cómo Miró imaginó esta escultura como una forma de arte público poética y monumental, capaz de dialogar con el paisaje urbano y de traslada su lenguaje simbólico al contexto estadounidense.

Una mirada compartida entre Mallorca y Barcelona

Un Miró a Central Park dialoga directamente con Miró i els Estats Units, la exposición que se presentará en la Fundació Joan Miró de Barcelona del 10 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026. Ambas propuestas profundizan en las relaciones artísticas entre Miró y el contexto americano, destacando cómo las prácticas creativas del artista y de sus contemporáneos en Estados Unidos se influyeron mutuamente para redefinir el arte del siglo XX.

Con esta nueva muestra, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca continúa su labor de investigación y difusión del legado del artista, acercando al público tanto su obra más conocida como aquellos proyectos que, pese a no haberse materializado, revelan la magnitud de su pensamiento artístico y su constante búsqueda de diálogo entre el arte, la naturaleza y el espacio público.