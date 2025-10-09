EducaClown celebra diez años de risas terapéuticas

La primera vez que los payasos Toto y Flip participaron en el hogar de primera acogida prepararon una actuación en la que se metían entre ellos, peleándose y haciendo bromas. «Los niños se lo pasaron bomba, se les iluminaban los ojos cuando nos miraban y al terminar no paraban de abrazarnos. Fue tan bonito que dije: esto es lo mío, yo de aquí no me muevo», recuerda Fanny Guerrero, la fundadora y directora de EducaClown.

Desde entonces, acuden dos veces por semana y, aunque llevan su roja nariz, combinan el arte del clown con actividades tan importantes como «lavarse los dientes, comer fruta, respetar a los compañeros... Hacer de payaso es la llave mágica que te abre la puerta y a través de eso puedes introducir los talleres educativos y artísticos», según destaca, ya que también practican música, pintura, baile y, con los adolescentes, clases de teatro e improvisación, con la colaboración de numerosos profesionales.

Guerrero era payasa de hospital con la Sonrisa Médica cuando en 2015 fundó la nueva ONG, pionera en hacer felices a los menores de este centro de primera acogida, «adonde acuden tras un proceso judicial en el que son separados de sus padres debido a una denuncia por parte de un familiar, pediatra, maestro u otra persona».

Cuenta que estos niños «vienen con una carga emocional y de estrés tan fuerte y complicada que darles un espacio donde puedan reír es una maravilla», se congratula.

Dos niños a caballito con los payasos / EducaClown

Fiesta de aniversario

Este viernes lo celebrarán con un cóctel, música y una exposición fotográfica a partir de las 19 horas en la bodega Can Axartell, en Pollença, que se ha volcado con la entidad para que puedan celebrar sus diez años de payasadas, arte y educación con la infancia más vulnerable.

Además, los asistentes podrán conocer la bodega durante la fiesta, en la que se recaudarán fondos para seguir manteniendo los programas de acompañamiento emocional que EducaClown desarrolla.

El equipo de trabajo se ha ido ampliando a lo largo de la década y lo forman artistas especialistas en clown terapéutico y teatro social; una psicóloga infantil, encargada del acompañamiento emocional y la gestión de traumas; educadores que imparten talleres creativos y voluntarios y colaboradores que «aportan tiempo y talento para enriquecer sus experiencias».

Según afirma la directora, «son unos niños totalmente invisibles para la sociedad y hay que darles visibilidad». Aunque también las herramientas «para transformar el dolor en creatividad, confianza y esperanza», así como «mejorar la calidad de vida, la salud emocional y la integración social y educativa».

En EducaClown lo consiguen con una de las mejores maneras de sanar: el juego y la risa. «Aunque no lleve la nariz de payaso y vaya vestida de adulta, si hago reír a un niño, en ese momento me quiere y yo le quiero. Es nuestra forma de abrirles la puerta», concluye.