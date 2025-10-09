El cómico Miguel Lago: "Un parlamentario debería tener más formación que un tertuliano de la tele"

¿El título de su espectáculo es porque antes tenía censura?

No, simplemente es cómo me siento esta temporada. Siempre he ejercido mi profesión con libertad, aunque este año soy más libre que nunca. En el teatro soy mi jefe: el productor, director y guionista.

¿Se autocensuró alguna vez?

No. Sin embargo, cuando estoy trabajando para un tercero, como por ejemplo en la televisión, me adapto al medio, igual que todo el mundo. En cambio, el escenario es sinónimo de libertad absoluta y, además, tengo la complicidad del público que asiste al teatro, porque ha comprado la entrada para verme a mí. Por eso mis espectáculos en directo son la esencia de lo que soy. No es que en televisión no se pueda, pero es un medio diferente.

¿Qué lección aporta lo ocurrido con Jimmy Kimmel?

Estoy muy contento respecto a la reacción unánime que ha causado con el fin de defender la libertad de expresión de un cómico. Espero que sirva de ejemplo para que siempre sigamos defendiendo la libertad de expresión, independientemente de quienes la ejerzan, tanto cómicos como cualquier otra persona que no comparta tu ideología.

¿Hubiesen cancelado La noche golfa, su programa en Telemadrid la pasada temporada, si se hubiera metido con Ayuso?

Me metí con ella y con todo el mundo. Nunca me dijeron que no hiciese política sobre Isabel Díaz Ayuso, aunque sí me indicaron que no hiciese política, en general.

Pero sí lo hizo.

Claro, porque yo hago humor sobre la actualidad, que es lo que manda. No me centro en quién es el receptor de la broma, sino que lo único que miro es que sea buena.

¿Qué bromas ha hecho sobre la flotilla de Gaza?

Con este tema me ha ocurrido como con muchos otros, que dejan de interesarme porque hay tantos memes, chistes, comentarios en redes y en programas televisivos que ya se ha dicho todo. Yo quiero ser distinto. Me subo al escenario el fin de semana, con la gira por las ciudades el viernes y en el Teatro Alcázar de Madrid el sábado. Por tanto, al final de la semana ya están todas las bromas hechas.

¿Qué temas de la actualidad son campos de minas?

Como actualmente existe tanta polarización, esta temporada he optado por intentar no recurrir a bromas y chistes que contribuyan al enfrentamiento político, sino que sirvan para reírnos juntos, sin que haya disputas ideológicas.

Lago ante el público / Yeray Menéndez

¿Quiénes encajan peor el golpe, los gobernantes de izquierdas o los de derechas?

Generalmente a la izquierda le cuesta un poquito más encajar las bromas. El motivo no lo sé.

¿Contra el poder se ríe mejor?

La obligación del cómico es ir siempre contra el poder. Tenemos que reírnos de abajo hacia arriba. Eso es el humor, porque de arriba hacia abajo es acoso. A partir de ahí, si a un político de izquierdas o de derechas le molestan las bromas, que se lo haga mirar.

¿Trump es el que da más juego?

Con él no paras de hacer humor porque es un auténtico personaje en todos los sentidos, desde el aspecto físico hasta mirando su forma de comunicar y sus exabruptos. Tiene tantas cosas que es un filón. Por el contrario, el anterior presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, era un político gris y solo podías hacer chistes de viejo y de las dificultades que tenía para hablar o moverse, pero no había mucho más.

¿Los parlamentarios actuales han perdido ingenio?

Lo que han perdido sobre todo es formación. Tenemos una inmensa mayoría del arco parlamentario sin una formación intelectual probada y algunos con currículums inflados. Por ello, cuando aparece uno que tiene una gran capacidad, destaca por encima del resto. Los demás, cuando dejan de ser diputados, se convierten en tertulianos de la tele, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque he sido tertuliano. Creo que un parlamentario debería tener una mayor formación que un tertuliano medio. Nos representan a todos, por lo que tendríamos que exigirles muchísimo más.

Ahora que ya no está con Pablo Motos, ¿diría que sí a Broncano?

Por supuesto que le diría que sí porque es un excelente profesional, pero no porque ya no esté con Pablo Motos. Yo siempre digo sí a trabajar con compañeros con talento.

¿Quién es su monologuista de cabecera?

Mi santísima Trinidad son Jerry Seinfeld, Ricky Gervais y Louis C.K.

Debutó hace 25 años en el Club de la Comedia. ¿Qué ha cambiado en este género?

Por suerte, nada. Soy un purista del género, del stand-up comedy, que se resume en un cómico en un escenario contando cómo ve lo que tiene a su alrededor y el mundo en general. Ya es un clásico, como los boleros o el rock and roll, y creo que continuará siempre así porque el género está por encima de quienes lo interpretan en cada época.

¿A nivel personal, cómo coloca el humor en momentos difíciles?

Soy cómico antes que persona, incluso frente a las malas noticias. Es una forma de abordar la vida. Por supuesto que tengo dificultades y sufrimiento, como todo el mundo, pero ponerle humor a las cosas me sale de forma natural. Primero reír y, una vez nos hemos desahogado, intentamos arreglarlo. Así se llevan mejor los problemas.