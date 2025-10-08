Xanguito cerrará gira este sábado 11 con el 'Bon Rotllo Festival' en el Coliseo Balear de Palma

Xanguito pondrá fin a su gira este sábado, 11 de octubre, con una gran fiesta en el Coliseo Balear de Palma. Bajo el nombre Bon Rotllo Festival, la jornada reunirá música, actividades, comida y un ambiente festivo para despedir una etapa antes de que la banda se tome un descanso de los escenarios.

El concierto, previsto para las 20.30 horas, contará con colaboraciones especiales y varias sorpresas que harán de esta cita un "espectáculo único", según ha anunciado el grupo. Será el último directo de Xanguito antes de centrarse en la creación de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026.

Las puertas del recinto abrirán a las 18.30 horas con photocall, food trucks y música para calentar el ambiente. Tras el concierto, a las 22.15 horas, la fiesta continuará con la sesión de un DJ hasta la medianoche.

El evento, apto para todos los públicos, ofrecerá servicio de comida y bar durante toda la velada. Con este Bon Rotllo Festival, Xanguito despide una etapa marcada por una intensa actividad en los escenarios y el apoyo constante de su público en todas las islas.

Xanguito, una banda con una gran identidad local

Xanguito, que fue 'cabeza de cartel' en la Revetla de Sant Sebastià 2025, es un proyecto de Joan Muntaner (Bunyola, 1986). La banda mallorquina fusiona distintos estilos musicales —pop, rock, rumba y electrónica— con una marcada identidad local. A lo largo de su trayectoria han sabido integrar recursos escénicos y elementos interactivos en sus conciertos, convirtiendo cada actuación en una experiencia cercana con el público.

Con varios discos publicados, Xanguito ha logrado consolidarse como una de las formaciones de referencia en Balears. Liderados por Joan Muntaner, han llevado su propuesta más allá de Mallorca, participando en festivales relevantes e impregnando sus actuaciones de un espíritu festivo, colaboraciones con el público y mensajes ligados a su origen insular.