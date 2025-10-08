Rels B cerrará su gira mundial con un concierto en el Estadio Metropolitano de Madrid el 4 de julio

Rels B ha anunciado el "concierto más grande de su carrera". Actuará el próximo 4 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde pondrá punto final a su gira mundial A New Star World Tour. El espectáculo servirá como cierre de una etapa que ha consolidado al artista mallorquín como una de las principales figuras de la música en español.

El concierto en el Metropolitano reunirá a más de 50.000 personas y supondrá el broche final a una gira que ha llevado a Rels B de los escenarios independientes a los grandes estadios. En los últimos años, el músico ha pasado por el WiZink Center de Madrid, los dos Movistar Arena y el Estadi Son Moix de Palma, donde se estrenó como embajador mundial de Mallorca dentro del marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa este jueves 9 de octubre a las 12.00 horas en livenation.es. La venta general comenzará el viernes 10 de octubre, también a las 12.00 horas, a través de ticketmaster.es.

Una gira llena de éxitos

El tour, con el que ha presentado en directo su álbum a new star (1 9 9 3), además de trabajos recientes como Nostalgia EP o afroLOVA’25, ha recorrido algunos de los recintos más importantes del mundo. Durante los últimos meses, Rels B ha agotado entradas en la mayoría de sus conciertos en Latinoamérica, con seis sold out consecutivos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y lleno total en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Quito, San Salvador o Tijuana.

Al mismo tiempo, el artista ha alcanzado las primeras posiciones de las listas globales con el tema tu vas sin (FAV), incluido en afroLOVA’25, que llegó al número uno en España y se situó entre los más escuchados del Top 200 Global.