Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fades se suma a la corte de Samantha Hudson

La banda 'queer' del momento actuará con la artista y performer en la Razzmatazz 1 de Barcelona el próximo 8 de noviembre

Fades, grupo mallorquín que triunfa con su propuesta disidente

Fades, grupo mallorquín que triunfa con su propuesta disidente

Gabi Rodas

Palma

Fades sigue subiendo peldaños. El grupo que defiende los derechos LGTBI+ con una propuesta bailable mezcla de pop, house y música urbana es la banda ‘queer’ del momento. Después de lanzar en redes sociales una canción reivindicativa al ritmo de Tourist, go home junto a Maria Jaume, el trío integrado por Ferran Pi, Àngel Exojo y Vicenç Calafell se suma ahora a la corte de Samantha Hudson.

La artista y performer Samantha Hudson actuará en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona el 8 de noviembre con su show Música para muñecas y contará con Fades como teloneros, con su directo festivo e irreverente.

El concierto promete una velada de alto voltaje con dos de los proyectos más rompedores de la escena musical disidente, celebrando la libertad, la música y la irreverencia. Las entradas ya están disponibles en salarazzmatazz.com por 23€.

El grupo, durante una actuación en el Mallorca Live

El grupo, durante una actuación en el Mallorca Live / Guillem Bosch

El trío de filólogos catalanes irrumpieron con un primer disco, METALLIX, y también son conocidos por Mon Cheri Go Home, colaboración con Samantha Hudson, y por Catalonian Girls, la versión mediterránea del Californian Girls de Katy Perry. Ahora acaban de sacar METALLIX: Afterparty, una versión deluxe de su nuevo trabajo con remixes de algunos de sus temas más icónicos y cameos con SVSTO y Papa Topo, además de otros temas inéditos.

En pocos meses han pasado de realizar algunos conciertos con un micro, una tarjeta de sonido prestada, unas minifaldas y un sueño, a tener una gira de más de 40 fechas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents