Fades se suma a la corte de Samantha Hudson

Fades sigue subiendo peldaños. El grupo que defiende los derechos LGTBI+ con una propuesta bailable mezcla de pop, house y música urbana es la banda ‘queer’ del momento. Después de lanzar en redes sociales una canción reivindicativa al ritmo de Tourist, go home junto a Maria Jaume, el trío integrado por Ferran Pi, Àngel Exojo y Vicenç Calafell se suma ahora a la corte de Samantha Hudson.

La artista y performer Samantha Hudson actuará en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona el 8 de noviembre con su show Música para muñecas y contará con Fades como teloneros, con su directo festivo e irreverente.

El concierto promete una velada de alto voltaje con dos de los proyectos más rompedores de la escena musical disidente, celebrando la libertad, la música y la irreverencia. Las entradas ya están disponibles en salarazzmatazz.com por 23€.

El grupo, durante una actuación en el Mallorca Live / Guillem Bosch

El trío de filólogos catalanes irrumpieron con un primer disco, METALLIX, y también son conocidos por Mon Cheri Go Home, colaboración con Samantha Hudson, y por Catalonian Girls, la versión mediterránea del Californian Girls de Katy Perry. Ahora acaban de sacar METALLIX: Afterparty, una versión deluxe de su nuevo trabajo con remixes de algunos de sus temas más icónicos y cameos con SVSTO y Papa Topo, además de otros temas inéditos.

En pocos meses han pasado de realizar algunos conciertos con un micro, una tarjeta de sonido prestada, unas minifaldas y un sueño, a tener una gira de más de 40 fechas.