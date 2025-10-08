Los Castellers de Mallorca celebrarán su Diada el 25 de octubre

Los Castellers de Mallorca, ‘colla’ que inició su actividad en 1996 en Palma y que desde entonces no deja de sumar participantes en su formación, celebrará su Diada número 25 el próximo día 25 de octubre. La fiesta ‘castellera’ también contará con los Al·lots de Llevant, de Manacor, y como ‘colla’ invitada, los Castellers de Cerdanyola del Vallès, en las plazas desde 1998.

La jornada comenzará con un pasacalles desde plaça Espanya hasta Cort pasando por Sant Miquel, con música de ‘gralles’ y bailes. No se descarta una parada en plaça Major para realizar un par de estructuras o pilares. A la entrada en Cort los Castellers de Mallorca intentarán recuperar el pilar de ‘4 caminant’.

La fiesta en Cort está programada para las 18 horas, con tres rondas de un castillo por ‘colla’ y tres pilares de salida. Como ‘colla’ anfitriona harán un pilar bajo el balcón del ayuntamiento, donde ‘ofrecerán’ la ‘enxaneta’ de la torre al balcón, es decir, bajarán una faja desde el balcón, la ‘enxaneta’ se cogerá a a ella y la subirán hasta el balcón.

La Diada siempre brinda momentos espectaculares / .

Tras la Diada los participantes se desplazarán hasta el Baluard del Príncep, con el fin de reponer fuerzas y entregarse a una ‘xaranga’.

“Nuestra Diada es la culminación del trabajo de toda la temporada, y poder mostrarlo ante Cort, en el corazón de Ciutat, ante nuestro público, siempre supone un gran orgullo y una gran emoción para todos los miembros de la ‘colla’, desde la ‘enxaneta’ hasta nuestros músicos”, señala el presidente de los Castellers de Mallorca, Andreu Alba.