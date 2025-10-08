El Atlàntida Mallorca Film Fest obtiene el primer certificado de eventos sostenibles auditado en España
El festival se convierte en el primero del país en superar una auditoría profesional de sostenibilidad ambiental y social
El Atlàntida Mallorca Film Fest ha recibido el primer Certificado de Eventos Sostenibles auditado en España, otorgado por Mrs. Greenfilm y verificado por la entidad independiente TÜV SÜD Iberia S.A.U. Este reconocimiento sitúa al festival como pionero en el ámbito nacional al superar una auditoría profesional que garantiza el cumplimiento de criterios ambientales y sociales en toda la organización del evento.
“Con este certificado, Atlàntida reafirma su compromiso de situar la sostenibilidad en el centro de su modelo de gestión, combinando cultura, innovación y responsabilidad social en un mismo proyecto”, ha señalado el director del festival, Jaume Ripoll.
El certificado Mrs. Greenfilm es una herramienta pionera que acredita el compromiso ambiental y social de los eventos. A diferencia de otras certificaciones, adopta una visión integral que incluye tanto la reducción del impacto ambiental como la aplicación de medidas orientadas a la igualdad, la accesibilidad y la diversidad.
Colaboración de sostenibilidad
La colaboración entre Atlàntida y Mrs. Greenfilm —que se mantiene por segundo año consecutivo— ha permitido desarrollar un plan integral de sostenibilidad. Este abarca desde la movilidad de los invitados mediante vehículos eléctricos e híbridos, el fomento de alojamientos sostenibles y el cálculo de la huella de carbono, hasta la reducción del uso de plásticos, el empleo de materiales reciclables y de comercio justo y la inclusión de medidas sociales como el Punto Violeta o la reserva de entradas para colectivos vulnerables.
Desde su creación en 2021, Mrs. Greenfilm se ha consolidado como la consultora líder en sostenibilidad en el sector audiovisual en España, con más de 200 producciones y festivales certificados, entre ellos Dos Tumbas, Operación Triunfo 2025, El Cautivo o Refugio Atómico, así como certámenes como Iberseries Platino & Industria, Punto de Vista o La Mostra de València.
La última edición de Atlàntida Mallorca Film Fest ha superado el millón de espectadores, consolidándose como el festival híbrido con más público del mundo. Su 15ª edición batió récords históricos de minutos vistos y de espectadores por película, confirmando su posición como uno de los certámenes más innovadores y relevantes de Europa.
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- El TSJB confirma la condena de tres años de cárcel por cargar cien mil euros en gastos personales a una funeraria de Mallorca
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- Son Amar retoma su actividad como espacio para eventos seis meses después de su cierre
- El conductor implicado en el accidente mortal de Son Banya se entrega a la Policía
- El restaurador de Santa Catalina cambia la ubicación de las cortinas de la entrada ante las quejas de los vecinos