La versión más actual del musical 'Mamma Mia!' llega al Auditorium de Palma

La famosa Donna de Mamma Mia! deslumbró este martes en la azotea del Auditorium de Palma con su traje de lentejuelas y sus plataformas de vértigo para presentar el mítico musical basado en los éxitos del grupo Abba.

Se podrá ver durante dos semanas desde el 6 hasta el 16 de noviembre en 14 funciones que batirán un récord este 2025. Las otras dos veces que el espectáculo visitó Mallorca fue «un absoluto éxito», en palabras del director de la sala escénica, Marcos Ferragut.

Ahora llega con el aliciente de una versión más moderna, tal como explicó la protagonista, Verónica Ronda. «Es un poco más fresca, más contemporánea», dijo sobre la escenografía creada por Ricardo Sánchez Cuerda y la coreografía de Iker Karrera, de quien destacó que «es uno de los grandes de la danza contemporánea y trae un nuevo lenguaje en el teatro musical, más accesible para la gente joven».

El musical en pleno apogeo / J. Naval

Nuevas coreografías

La intérprete de Donna detalló que «antes las coreografías eran más sencillas», aunque «en el musical es importante evolucionar, ya que lleva 25 años en escena y hay que poder animar a los jóvenes a que vengan», destacó.

En Madrid lo han visto más de 800.000 espectadores y este año Mamma Mia! ha iniciado una gira por el resto de España en la que Mallorca es la sexta parada.

«Más de 80 artistas y técnicos, cinco tráilers y una logística brutal», tal como señaló Ferragut, pondrán rumbo a la isla para subir a escena la producción íntegra del musical, que rememorará canciones tan populares como Dancing queen, Gimme, gimme, gimme, Chiquitita y The winner takes it all, entre otros muchos temas, hasta 23 éxitos de la trayectoria del emblemático grupo pop sueco.

«Sobre todo es un recorrido por la música de Abba y también un homenaje a todos los tipos de amor, como por ejemplo el maternofilial; y es de las pocas historias en musicales donde las protagonistas son mujeres», se congratuló la intérprete.

Uno de los aspectos que más emociona a Ronda de este «canto a la juventud, a lo que fuimos y lo que somos», es que «la música ha conseguido trascender medio siglo y ves en el espectáculo a niños de cinco años tarareando a Abba. Lo que experimentamos es mágico», gracias a «un maravilloso público familiar».

Además, acuden como espectadores numerosos grupos de amigos y parejas, «muchos de ellos con brillos», destacó sobre unas prendas de vestir que son «una invitación a la vida en estos tiempos tan oscuros».