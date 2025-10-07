El infierno de las alucinaciones auditivas entra en escena con Rafel Gallego

Las alucinaciones auditivas, experiencias muy poco conocidas por la mayoría de ciudadanos que están relacionadas con algún hecho traumático y que hacen referencia a la escucha de voces que pueden desembocar en el suicidio, son el tema central de La nostalgia, el nuevo trabajo teatral de Rafel Gallegoque, en formato de lectura dramatizada, se estrenará en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, el Santiago Off, en concreto en su plataforma La Rebelión de las Voces.

Siempre interesado en abordar cuestiones que marcan nuestro tiempo, desde la perspectiva de colectivos vulnerables, como ha demostrado con las obras Kelly o Biografía de un barrio mutante, Gallego ha decidido entrar ahora en el terreno de la salud mental a través de mujeres que padecen alucinaciones auditivas. «Hace un par de años quise escribir sobre el suicidio pero me desmotivé. No quería hacer otra historia más dentro de un universo que empezaba a ser casi como una moda para los creadores, que no dejaban de estrenar obras de teatro, documentales y películas, hasta que di con 3 Salut Mental, la entidad que me ha acompañado en todo el proceso de La nostalgia», confiesa el dramaturgo y periodista.

Un tema poco visibilizado

Fue Victòria Campins, la directora de Comunicación de 3 Salut Mental, la que le habló de «un tema interesante y poco visibilizado, en ocasiones tratado en tono de burla», el de las mujeres que coloquialmente se dice que ‘escuchan voces’ y que en términos médicos se conoce como alucinaciones auditivas. A partir de ahí, Gallego empezó a trabajar con ellas, todas usuarias, mujeres que padecen estas alucinaciones auditivas, y a través de entrevistas, siempre con el terapeuta delante, y con la ayuda de la psiquiatra Nieves Mesa, que también trata este tipo de enfermedad, empezó a surgir el texto.

El también autor de obras como Fake y Chocolate realizó una residencia en Centro Sa Talaia de Santanyí con el fin de darle forma al texto y fue ahí donde encontró los contactos con el Festival Internacional Santiago Off, donde el próximo 11 de octubre se representará la lectura dramatizada de La nostalgia y donde Gallego también ofrecerá una master class titulada Trabajar con la comunidad, escribir para la comunidad, que consistirá en explicar un recorrido por algunas de sus obras estrenadas en los últimos 4 años creadas, como La nostalgia, a partir de los testimonios y experiencias (personales, profesionales, vitales…) de personas, en la mayoría de casos mujeres, que pertenecen a colectivos o comunidades invisibilizadas y/o estigmatizadas.

Voces que castigan y critican

«Lo que me preocupaba —explica Gallego— era hacer una pieza donde no hubiese luz, donde no hubiera una puerta de salida o un hilo de esperanza. Es verdad que cuando una mujer o un hombre tiene alucinaciones auditivas es muy difícil de curar del todo, pero se puede trabajar en ello. Al final, la puerta que nos lleva a la esperanza es que ellas en muchas ocasiones aprenden a convivir con esta enfermedad. Son voces que castigan, critican, muy punitivas, y además muy constantes en muchos casos, y ellas lo que tienen que aprender es a discernir o a detectar que esas voces en realidad no existen, que están solo en su cerebro y por lo tanto no pueden condicionar su vida. Son procesos muy duros, con tratamiento electroconvulsivo (TEC), sesiones que te hacen como un reset en el cerebro, y durante un tiempo no escuchas esas voces», explica el dramaturgo.

Rafel Gallego y Núria Fiol / B.RAMON

«Hay un 15 por ciento de la población que en algún momento oye voces, lo que pasa es que en la mayoría de casos no les condiciona la vida. A ellas sí porque es un nivel más grave. Son voces que las animan a ser agresivas, contra ellas o contra su entorno, y que escuchan con mucha frecuencia. «Eres una mierda», «no mereces vivir», «tu madre te está jodiendo la vida, creo que deberías matarla»... Voces que escuchan de manera muy diáfana, porque las escuchan como si estuvieran realmente en su cerebro», subraya.

Núria Fiol repite con Gallego

La actriz Núria Fiol, que ya trabajó con Gallego en Kelly y Amarg, repite en La nostalgia, donde también participa su hermana, Mar Fiol. Ambas firman junto al autor del texto la dirección de la lectura, antesala de un montaje teatral en el que ya trabajan. «Estamos muy contentas de que Rafel haya confiado en nosotras porque es un proyecto que tiene por fin dar visibilidad. Nos quedamos con esta luz de la que hablaba Rafel, de que al final al aprender a convivir con esta enfermedad han podido hacer más comunidad y no estar tan solas, y se han podido quitar esta presión que sienten en su cabeza y que les dificulta su vida diaria. Al estar acompañadas, al estar en 3 Salut Mental, cuentan con muchas terapeutas y compañeras, y nosotras, también desde el teatro, creo que estamos haciendo un proceso bonito para que ellas se sienten empoderadas al contar esta historia», sostiene Núria Fiol.

Estas mujeres que padecen alucinaciones auditivas han tenido infancias y adolescencias complicadas, en muchos casos con maltratos, en familias disruptivas, y en este sentido, La nostalgia descubrirá al espectador cómo reaccionan al primer brote, cómo van perdiendo gente por el camino, cómo pierden recuerdos a través de las terapias.

El público debe ir a la función con la mente abierta

«Me estoy acercando a un tema que la mayoría de ciudadanos conocemos muy poco y estoy entendiendo no solo el sufrimiento de estas mujeres, también sus ganas de superarse y de convivir con cierta normalidad dentro de lo que es un contexto muy complicado», confiesa Gallego, quien recomienda al público acercarse a esta obra «con la mente abierta e intentando dejar los prejuicios en la puerta de la sala».

La nostalgia se estrenará en Chile pero las usuarias de 3 Salut Mental que han inspirado y participado en este proyecto ya han tenido la oportunidad de conocer el resultado final. «El día que hicimos la lectura con ellas estaban muy motivadas. ¿Esto se va a subir a un escenario?, nos preguntaban. Fue muy emotivo. ‘Qué bien que estas historias se suban a un escenario’, nos dijeron».