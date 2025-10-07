El Evolution Mallorca Film Festival premiará al protagonista de 'Fargo', 'Reservoir Dogs' y 'El gran Lebowski'

La directora y fundadora del Evolution Mallorca Internacional Film Festival (EMIFF), Sandra Lipski, ha presentado este martes la 14 edición del festival, que regresa del 21 al 29 de octubre para convertir la isla en escaparate internacional de cine independiente.

La cita reunirá a más de un centenar de cineastas de 30 países, con estrenos, homenajes a grandes nombres de la industria y un completo programa profesional que consolida al EMIFF como uno de los festivales de cine más destacados de Europa.

“El EMIFF es un festival boutique que combina cercanía y proyección internacional. Queremos continuar siendo un espacio en el que cineastas emergentes y consolidados crezcan al unísono, motivados por el poder transformador del cine”, destaca Lipski.

Un centenar de películas

La programación de este año reúne más de 130 títulos procedentes de 30 países, seleccionados entre 1.150 propuestas internacionales.

Ocho de estos títulos son estrenos nacionales y 47 forman parte de la sección Made in Baleares, con la que el festival reafirma su compromiso con el talento local.

Esta sección destaca la creatividad de los cineastas isleños, consolida a Mallorca como un escenario de referencia para la producción audiovisual y brinda a los creadores baleares la oportunidad de presentar su trabajo ante una audiencia internacional.

"Lo que hace único al Evolution es su espíritu y su ambición. Ofrecemos uno de los programas de industria más amplios en España, haciendo de Evolution un referente tanto para la creación como para las conexiones profesionales.

Nuestro alcance es internacional, gracias al extraordinario contenido y a la presencia de invitados de primer nivel procedentes de todo el mundo. El apoyo a los nuevos talentos está en el corazón de nuestra misión; No solo ofrecemos proyecciones y reconocimiento, sino también premios económicos para impulsar nuevas voces" ha explicado Lipski.

Los premiados

El Festival reconocerá la trayectoria de grandes figuras del cine, como el actor, director y guionista Steve Buscemi. Buscemi, que recibirá el Evolution Icon Award, es uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood con papeles icónicos en obras maestras como Reservoir Dogs, FargoThe Big Lebowski y la serie Boardwalk Empire, por la que ganó un Globo de Oro.

El prestigioso director de fotografía Phedon Papamichael, ASC, GSC, nominado al Óscar y referente internacional en el arte de la cinematografía, recibirá el Cinematography Icon Award.

Reconocido por su excepcional sensibilidad hacia la luz y la composición, Papamichael ha dejado su huella en títulos emblemáticos, como Nebraska, Ford v Ferrari, El juicio de los 7 de Chicago y Walk the Line.

Uno de los directores más influyentes del cine español, Julio Medem, obtendrá el Evolution Vision Award. Con un estilo único y poético, Medem revolucionó el cine nacional en los años 90 y 2000 con películas como Vacas, Los amantes del Círculo Polar y Lucía y el sexo.

La actriz hispano-sueca Ingrid García-Jonsson será galardonada con el Evolution New Talent Award 2025. Considerada una de las voces más frescas y prometedoras del cine español, García-Jonsson alcanzó reconocimiento internacional con Hermosa juventud, presentada en Cannes, seguida por títulos como Ana de día y la comedia musical Explota explota.

Actualmente, sobresale en el papel protagonista de la serie Superstar, en Netflix, consolidando su versatilidad y proyección global.

Estrenos nacionales

Fernando Frías, quien se alzó con el premio en la segunda edición del EMIFF gracias a su aclamada ópera prima REZETA en 2013, regresa al festival con su nuevo documental, Depeche Mode: M. La película ofrece una mirada profunda al icónico grupo musical Depeche Mode y tendrá su estreno en España durante el festival.

Alex Burunova, quien en 2014 participó en EMIFF con su aclamado cortometraje Lonely Planet, regresa ahora al festival con su esperado debut en largo, Satisfaction. La película celebra su première española en Evolution Mallorca.

Dirigida por Burunova y protagonizada por Emma Laird, Fionn Whitehead y Zar Amir Ebrahimi, Satisfaction llega avalada por su destacado recorrido internacional y promete emocionar tanto al público como a la crítica. La directora Alex Burunova y el director de fotografía Daniel Gottschalk presentarán la película en Mallorca.

La programación

La sección Oficial de Largometrajes de este año reúne nueve títulos excepcionales, cinco de ellos dirigidos por mujeres. El festival se inaugura con Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, recién galardonada con la Concha de Oro en San Sebastián, y también se presentará Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch, ganadora del León de Oro en Venecia.

El estreno en España de Psycho Therapy, presentado por su productor y protagonista, Steve Buscemi, tendrá dos proyecciones: el 22 de octubre y como película de clausura del festival en el Teatre Principal el 29 de octubre.

Las cineastas en competición incluyen a Isabel Coixet con Tres adioses; Rebecca Zlotowski con Vida Privada, protagonizada por Jodie Foster; Julia Ducournau con Alpha; y Neele Leana Vollmar con The Time We Lost. The Life of Wishes. Cuenta con las estrellas alemanas Matthias Schweighöfer y Ruby O. Fee, mientras que el director Charlie McDowell presenta su más reciente film The Summer Book, protagonizado por Glenn Close.

Cuatro películas compiten en la sección Debut Feature Films, una categoría dedicada a descubrir y celebrar las primeras obras de nuevos talentos internacionales.

Este año, el festival da la bienvenida a la directora estadounidense Alex Burunova con su ópera prima Satisfaction. Desde Argentina llega Ernesto Rowe para presentar Where the River Ends. El director Evan Matthews debuta con Motherland.

Las proyecciones Spotlight se crean para destacar la carrera de un invitado especial, un tema o un país. Este año se podrá disfrutar de las siguientes películas. A Complete Unknown, la película dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet en el papel de Bob Dylan, y cuyo director de fotografía es el invitado de honor, Phedon Papamichael, que participará en un coloquio tras la proyección.

El documental Twiggy tiene su estreno exclusivo en España en Evolution Mallorca, y la proyección irá seguida de un coloquio con la protagonista, la icónica modelo británica Twiggy, y la directora de la película, Sadie Frost.

EMIFF hace una pequeña incursión en el cine fantástico con el estreno balear de una joya que flirtea entre el body horror y la comedia romántica, Together, de Michael Shanks, protagonizada por Alison Brie y James Franco.

El documental Before the Flood se proyecta como parte de la colaboración del festival con el ciclo Cine Consciente de la Mallorca Preservation Foundation.

Lucia y el sexo es una película española icónica rodada en Formentera y protagonizada por Paz Vega. La proyección irá seguida de un coloquio con el director premiado con el Evolution Vision Award, Julio Medem.

En la sección de documental, destacan diversos estrenos baleares, como el nuevo largometraje de Maxi Campo, 21.000 palabras, y los nuevos trabajos de los cineastas mallorquines Domènec Boronat, con Llapis Horitzó, y Constança Amengual, con Una Casa. Además, se estrenará del documental Navis Romana, de Pere Salom, sobre el descubrimiento y la extracción del pecio de Ses Fontanelles, en colaboración con la Fundación La Caixa.

Los cortometrajes ocupan un lugar destacado en el EMIFF, ya que reflejan la misión de celebrar a los cineastas emergentes y a las nuevas voces en la narración audiovisual. Este año, 38 cortometrajes de 16 países competirán en nuestra sección principal.

Junto a la competición, el programa incluye varias categorías singulares: New Talent Shorts, International Student Shorts, Made in Baleares Student Shorts y la sección de Experimental Shorts.

El programa completo del festival se puede consultar en la web www.evolutionfilmfestival.com y las entradas, con diferentes modalidades, se pueden adquirir en la misma página a partir de esta tarde.

Las proyecciones tendrán lugar en espacios emblemáticos como el Palau de Congressos, CineCiutat, el Teatre Principal de Palma, Rialto Living, Port Adriano, Rívoli, CaixaForum, Gerhardt Braun Gallery, Estudi General Lul·lià y Es Baluard, convirtiendo la isla en escenario de la creación audiovisual internacional.