El documental mallorquín 'Sacar Pecho. De viaje con el miedo' llega al Congreso
Las protagonistas de la historia, Ana, MariPau, Joana, Bel, Mar, Eva, Sherline y Leire, son mujeres "con vidas muy dispares" pero unidas por el cáncer de mama
El Congreso de los Diputados acogerá el próximo lunes 20 de octubre (16.00 horas) la presentación del largometraje mallorquín 'Sacar Pecho. De viaje con el miedo' con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama.
El objetivo del documental es apoyar con todos los testimonios de casos reales y médicos a mujeres que puedan estar atravesando esta enfermedad y sensibilizar a la población.
Las protagonistas de la historia, Ana, MariPau, Joana, Bel, Mar, Eva, Sherline y Leire, son mujeres "con vidas muy dispares" pero unidas por el cáncer de mama que recorren la Serra de Tramuntana desde Pollença hasta Andratx.
El documental ha sido creado por las periodistas Mar Comín, Mar Puigserver y Virginia Galiano y ha sido dirigido por Rubén Capilla y Álex Rodríguez.
'Sacar Pecho' ha sido seleccionada para competir en la 14º edición del Evolution Mallorca International Film Festival en la categoría de largometrajes documentales realizados en Baleares.
