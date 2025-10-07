La conexión del arte con la naturaleza se instala en CaixaForum a través de 70 obras procedentes del Centre Pompidou

Pandemia, cambio climático, sequías, sobreexplotación de recursos, deforestación, especies invasoras, contaminación por plásticos, guerras… Son malos tiempos para el planeta, las amenazas que pesan sobre la Tierra son cada vez mayores, y con el fin de “inspirar y movilizar conciencias” mañana se inaugura en Palma, en el CaixaForum, Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo. Una exposición que, a través de 70 obras, todas procedentes del Centre Pompidou, propone un recorrido por el arte del siglo XX e inicios del XXI a través de distintos lenguajes creativos (pintura, escultura, diseño, cine…) y permite una nueva aproximación a grandes artistas de la modernidad, como Picasso, Miró, Le Corbusier, Max Ernst, Raoul Hausmann, Jean Arp, Georgia O’Keeffe o Alvar Aalto, en diálogo con artistas de las últimas décadas que han aportado nuevos puntos de vista comprometidos, como Jeremy Deller, Neri Oxman, John Gerrard o Trevor Yeung.

“Ante la crisis ecológico, esta exposición supone una oportunidad de ver el arte como una vía de crítica y reflexión”, ha señalado hoy durante la presentación de la exposición la gestora de planificación y contenidos de CaixaForum Palma, Noemí Vallespir, quien ha querido remarcar el papel que juega la cultura como “motor de transformación social”.

Una muestra ya vista en España por más de 310.000 personas

Una “emocionada” Angela Lampe, la comisaria de la muestra y conservadora del Centre Pompidou, institución de referencia en el arte moderno y contemporáneo, ha recordado que ésta será la última vez que podrá verse una exposición que no ha dejado de “vivir, morir y renacer” durante su viaje por España, donde ha sido visitada por más de 310.000 personas tras su paso por Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla.

En la primera planta se pueden contemplar piezas de Patrick Jovin, Alvar Aalto y Ross Lovegrove, entre muchos otros / B.RAMON

“Ahora renace aquí en Palma, en este edificio modernista espléndido”, con un formato “más íntimo” y con unas obras que, según la reputada comisaria, “tienen mucha fuerza y dialogan de modo distinto en cada espacio”, como se demuestra ya desde el inicio del recorrido, dedicado a la Metamorfosis, donde una pintura de Miró tiende un puente con un escultura en bronce del también poeta Jean Arp, uno de los fundadores del dadaísmo.

Estructurada en cuatro ámbitos temáticos

La exposición, que en Palma ha incorporado obras nuevas de la colección del Pompidou, como las tres pinturas de Miró que se exhiben y las obras de John Gerrard (Petro National) o Trevor Yeung (Suspended Mr. Cuddles), de adquisición reciente, comienza alrededor de 1920, cuando la aparición de formas orgánicas dio lugar al nacimiento del concepto de biomorfismo, que fue introducido por Aldred H. Barr, primer director del MoMa, en una exposición presentada en 1936 dedicada al arte abstracto para diferenciar las obras que no encajaban con las características propias de aquella época. En este espacio, en la primera planta del edificio, se encuentra la pieza más cotizada de la muestra, una pintura de Georgia O’Keeffe, la única mujer del listado de artistas [al margen de otra, anónima, que aparece bailando en una película, la Danza serpentina, en diálogo con las Cuatro hojas y tres pétalos de Alexander Calder), obra titulada Red, Yellow and Black Streak, de 1924, que representa una puesta de sol que ilumina el cielo, el lago y sus orillas.

Picasso, uno de los grandes atractivos de 'Arte y naturaleza' / B.RAMON

Mimetismo, Creación y Amenaza son los otros tres ámbitos temáticos de una exposición que llega hasta hoy, cuando los artistas se replantean la relación con el entorno, amenazado por múltiples crisis. “Todos necesitamos pensar en todos los seres de la Tierra, hay que estar unidos con el resto del mundo viviente”, ha advertido Lampe, quien ha lamentado todo un rosario de desastres que no invitan al optimismo, como “la violencia, los incendios, las catástrofes naturales, la guerra o la autocracia que se expande por todo el mundo”.