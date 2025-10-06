Rosa Maria Colom, Caterina Valriu, Clàudia Serra e Irene Zurrón, entre otras, en el Seminari de Literatura Infantil i Juvenil
La tercera edición de este encuentro se celebra este miércoles en el Edifici de Sa Riera de la UIB, organizado por la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
El III Seminari de Literatura Infantil i Juvenil, organizado por la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, se celebrará este miércoles día 8 de octubre en el Edifici Sa Riera de la UIB, en el número 2 de la calle Miquel dels Sants Oliver, desde las 16 horas, con la participación Adrià Agualcil, Rosa Maria Colom, Marina Llompart, Clàudia Serra, Llucia Serra, Tina Vallès, Caterina Valriu e Irene Zurrón.
El seminario arrancará con una conferencia a cargo de la investigadora, autora, narradora oral y catedrática de la UIB Caterina Valriu que lleva por título La literatura infantil a les Illes Balears: inicis i trajectoria y que será presentada por Irene Zurrón, Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2021 por la novela La tribu enmig de la muntanya.
A las 17.00 horas, la escritora Rosa Maria Colom, autora de un buen número de obras tanto para lectores infantiles como para adultos, como El mandarí i jo o La mort de l’escriptor, Premi Mallorca de Creació Literària 2009, será entrevistada por la editora Marina Llompart.
Tras la entrega del XXIV Premi Aurora Díaz-Plaja y una breve pausa se celebrará la última de las actividades programadas, una mesa redonda, El relleu generacional a la literatura juvenil, que contará con las intervenciones de Adrià Aguacil, Clàudia Serra y Llucia Serra. Moderará dicha mesa Tina Vallès.
