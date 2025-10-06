El Consell celebró el regreso del Museu Marítim a Ses Voltes con una multitudinaria fiesta de inauguración

El Consell celebró el pasado viernes la reapertura del Museu Marítim de Mallorca en Ses Voltes con una gran fiesta de inauguración que reunió a casi mil personas. Tras dos años sin actividad por motivos de seguridad, el museo vuelve a abrir sus puertas con un proyecto museográfico renovado que ha despertado gran interés entre los visitantes.

Palma vivió en la tarde del viernes una auténtica fiesta cultural con el patrimonio marinero como protagonista. La fiesta inaugural combinó música en directo, gastronomía y cultura popular en un ambiente festivo y familiar.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, celebró el éxito de la jornada: «Ahora sí, Mallorca cuenta con un museo marítimo moderno, seguro y pensado para todos. Ha sido emocionante ver cómo la gente ha respondido con entusiasmo a este espacio que vuelve a latir con fuerza».

El acto comenzó a las 18 horas con la inauguración de la exposición permanente, el estreno de la muestra temporal Thálassa, de Irene Gayà, y el concierto de Pere Andreo, seguido de un baile popular a cargo del grupo Antic Cofre y una gran fideuá marinera preparada por la Federación Balear de Cofradías de Pescadores.

Un momento de la inauguración, con el presidente del Consell en el centro / Redacción

El nuevo espacio museístico despertó mucho interés entre los visitantes, que pudieron descubrir la exposición permanente distribuida en cinco salas y un espacio educativo, con recursos audiovisuales, piezas arqueológicas inéditas, maquetas navales y objetos tradicionales de los oficios del mar. Además, disfrutaron de la exposición temporal de acuarelas Thálassa, de Irene Gayà.

Una apuesta por la innovación, la inclusión y la divulgación

El proyecto museográfico es una apuesta clara por la innovación, la inclusión y la divulgación. El museo incorpora textos en lectura fácil, paneles en braille, códigos QR con audiodescripción y lengua de signos, y sistemas compatibles con implantes cocleares. También se han adaptado los accesos y la señalización para garantizar una experiencia cultural accesible para todos.

Cabe destacar la colaboración de IB3, que ha cedido más de 200 minutos de material audiovisual sobre cocina tradicional mallorquina vinculada al mar. Los vídeos, procedentes de programas como Això és mel, Cuina amb Santi Taura, Gent de la mar, Fred i calent y Uep! Com anam?, enriquecen la experiencia cultural del museo y refuerzan el vínculo entre gastronomía y patrimonio marítimo.

La reapertura del Museu Marítimo de Mallorca marca un hito para la cultura de la isla. «Queremos que este museo sea un punto de encuentro vivo, abierto e inspirador para los mallorquines y mallorquinas, y también para todos aquellos que nos visitan y quieren conocer nuestra relación con el mar», señaló Galmés.