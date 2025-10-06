Benet Casablancas: «La música es un elemento central en toda experiencia estética o artística»

El mismo día en el que los Encontres de compositors iniciaban la primera sesión del ciclo anual de Música Contemporánea en Búger, el pasado sábado, con la interpretación de diversas obras de cámara de Benet Casablancas, el compositor catalán disertaba en Aranjuez sobre textos de Arnold Schönberg, como ponente de las Conversaciones de Formentor. «El tema de agenda me ha impedido ir a Mallorca para, junto a mis amigos de la Fundació ACA; y de veras que lo siento, pues en la isla siempre me han tratado muy bien», comentó el compositor.

Conocedor de Mallorca, pues su música es habitual en los Encontres de compositors, que le dedicaron un monográfico en sus inicios, Casablancas confiesa sentirse estimado y valorado en la isla: «Mi relación con músicos mallorquines ha sido y espero seguirá siendo, constante, a través de mis contactos con directores de coro y de otros compositores».

Si bien las jornadas en las que participa en Aranjuez suelen tratar temas relacionados con la literatura, en esta ocasión se ha puesto sobre la mesa la relación entre la escritura y la música, en especial la ópera. Casablancas citó grandes nombres de la literatura universal con obras sobre las que se han compuesto títulos emblemáticos del repertorio operístico, como Shakespeare. Para Casablancas, «el teatro, la literatura en general y la música son los dos pilares sobre los que se ha construido el espectáculo musical. La relación entre texto y música es intensa desde los inicios del tiempo. Ya desde Monteverdi con su mito de Orfeo, la palabra se ha puesto al servicio de la música para crear una entidad nueva, que es más que la suma de las partes. Pero no solo por lo que a obras teatrales se refiere, también están las canciones, el lied, la música coral, las cantatas, en fin, muchos de los géneros musicales tienen el texto como acompañante indisoluble de la música».

Pero la ópera es más que literatura y música, como bien demostraron prácticamente todos los participantes en esas jornadas, a lo que Casablancas añade: «Y todavía más, pues existe una relación muy inspiradora entre la música y las otras artes, en la pintura, en el cine, incluso en la arquitectura, la música puede ser un elemento que da fuerza a esas concepciones artísticas, que les añade valor y que abre unas perspectivas hacia el disfrute. La música es un elemento central en toda experiencia estética o artística. En el arte no hay compartimentos estancos, en todo buen arte hay simbiosis».