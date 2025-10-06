Albert Pinya diseña el cartel del concierto homenaje a Rock&Press en Ses Voltes

La música de Rock&Press volverá a sonar en directo, el próximo 25 de octubre, en el transcurso de un concierto que tendrá lugar en el recinto de Ses Voltes, organizado con la colaboración del Ajuntament de Palma y destinado a celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la formación, que se mantuvo en activo entre 2005 y 2011.

Durante el espectáculo, que se iniciará a las 16.30 horas y finalizará a las 23 horas, actuarán como invitados una selecta relación de artistas y conjuntos musicales, que unirán sus voces y sus instrumentos para rendir homenaje a los componentes de la histórica banda mallorquina. La entrada es gratuita.

Concretamente, con Riki López como maestro de ceremonias, en el escenario de ses Voltes se darán cita Tots Sants, Jose Domingo, Encruïa, Mapaches, Toni Verd & Jon Cilveti, Korpus Khristie, Cohete Palmera, Pep de Diabéticas y El Estado. También participarán Macià y Xavi Canyelles, con intervenciones humorísticas entre actuación y actuación, y Carlos Penas, artista inclasificable, comprometido y siempre sorprendente.

Cada una de las bandas y artistas invitados interpretará dos versiones de canciones de Rock&Press y un par de temas propios. Por su parte, en el tramo final de la velada, la formación mallorquina se despedirá del público recreando una media docena de sus propuestas más clásicas.

Tres integrantes de Rock&Press y dos músicos amigos

Con Mané Capilla, Carlos Grauches, Gabi Rodas y otros dos músicos sobre el escenario, Miki Serra y Juanmi Bosch, los Rock&Press volverá a cobrar vida y rememorarán su exitosa trayectoria. A lo largo de sus 11 años de historia, el grupo publicó tres CD (‘Cemento’, ‘Corrupción’ y ‘Crisis’), y ofreció casi un centenar de actuaciones, tanto en las Illes Balears como en Barcelona y Madrid.

En 2021, cuando se cumplía exactamente una década desde la disolución de la banda, Rock&Pres volvió a ocupar las páginas de la actualidad cultural con la representación del espectáculo ‘El último ensayo’, escenificado en el Teatre Principal de Palma y que contó con la colaboración de los actores Clara Ingold, Salvador Oliva y José Torresma.

El concierto previsto para el 25 de octubre en ses Voltes estará expresamente dedicado al cantante Jaime Anglada, actualmente convaleciente a causa de un accidente de tráfico y al que todos los asistentes desearán una evolución positiva en su proceso de recuperación.

Al mismo tiempo, uno de los artistas mallorquines con mayor proyección nacional e internacional, Albert Pinya, se ha encargado de elaborar el cartel promocional del concierto.

Cartel promocional del concierto 'Celebrando Rock&Press' obra del artista Albert Pinya / .

Cabe remarcar que el autor nacido en Palma mantiene una vinculación muy profunda con Rock&Press, ya que las canciones del grupo suenan a menudo en el taller estudio de Pinya, lugar donde también se dio forma al attrezzo del espectáculo 'El último ensayo'.

Igualmente, el espacio de Albert Pinya ha visto surgir el diseño de la portada y el libreto del último trabajo discográfico de Rock&Press, titulado ‘Crisis', que fue editado en 2010. “Cuando, en 2010, realicé la portada del disco "Crisis" no conocía a ninguno de los componentes de la banda. Me reía con sus letras y comulgaba con su visión irreverente y crítica de las cosas. Poco a poco fui conociéndoles, personalmente, y cogiéndoles mucho cariño. Por lo que, a día de hoy, mucho más allá de filosofía, credos o paradigmas, la sintonía que obedece y me une a este grupo musical es, sin ninguna duda, una celebración de la amistad”, defiende Albert Pinya.