Mitologies
Tornarem a escoltar les sirenes
Deia Pier Paolo Passolini que, per entendre la gent, és necessari estimar-la. No sé si tenia raó. Succeeix que, només de pegar una ullada als noticiaris de la televisió, de llegir els periòdics, de caminar pels carrers, observar les botigues i els estadis, veig molta gent que no fa estimera, justament perquè tinc la impressió que l’entenc. Res no hi ha tan alarmant com veure de quina manera el nostre temps s’esforça per destruir la consciència democràtica, la mica de consciència democràtica que havíem construït al llarg de cinquanta anys.
Vaig viure un temps en què molts s’arriscaren per aconseguir quelcom que s’assemblàs a la llibertat. Record ara les lluites sindicals i obreres, les reunions dels partits clandestins, el compromís dels escriptors, el treball de les associacions de veïns, l’esforç dels joves periodistes, les inquietuds dels professors perseguits... Aquella cosa que podia assemblar-se a la llibertat fou el resultat d’un esforç de molts de col·lectius compromesos en la construcció d’un temps nou, lluny dels espasmes de la dictadura.
És clar que aquells que bastiren el projecte de canvi —se’n va dir reforma— hagueren de posar-hi molt d’esforç, també una quantitat enorme d’imaginació. No és fàcil aconseguir que el que has imaginat succeeixi. Diuen que el noranta per cent de les coses que s’imaginen no succeeixen mai. I llavors penses en la quantitat d’energies que es perden per les clavegueres de la vida. En aquell temps d’il·lusions compartides hi havia una cançó de Leonard Cohen que em fascinava. Encara ara em commou. Deia: «Suzanne et portaré a escoltar les sirenes...». La cançó ens convidava a explorar un món desconegut, un món que existia a l’altra banda de la realitat i que teníem pressa per descobrir. Escoltar les sirenes ens permetia arribar a una nit misteriosa sense final. Com les nits que somniaven els trobadors per a l’amor: que l’alba no arribi tan de pressa, que el rellotge deixi de marcar les hores, que el sol no s’alci de l’horitzó tan aviat, que la claror del dia no vingui a interrompre l’idil·li amorós.
Vàrem creure que les sirenes ens esperaven més enllà del mirall, que seríem capaços de destil·lar la llum a partir de l’ombra. Volíem concentrar en la negror de la tirania i l’opressió els atributs de la llum. I pensàvem que els dies serien clars, que la justícia vindria de manera natural, que trauríem d’una vegada la por dels nostres carrers, la por de sempre que teníem programada en un indret del cor. Perquè la dictadura programava la por i l’alimentava.
Ha passat molt de temps. I de cada dia és més difícil entendre l’evolució a què ens hem vist abocats. Hem pogut veure com s’imposen els punts de vista giratoris i hem experimentat el ressorgiment de les velles misèries. Tot comença de nou, diria el vell Nietzsche, els cicles de la història tornen a reprendre després que ens hem pensat que havien caigut per sempre. La imaginació dels rèptils torna a imposar-se. Sí, la imaginació al poder... Però és la imaginació dels rèptils que retornen. La imaginació dels dinosaures, dels llargandaixos, la imaginació de les serps. Gent que confon la imaginació amb la caspa.
Una pandèmia d’estupidesa tòxica recorr el món. I els pensaments-mòmia s’imposen arreu. És com si tractassin de crear conglomerats de formigó a l’interior del cervell dels homes i les dones. Qui serà capaç de defensar-se’n? Es pot habitar el món sense estimar-lo? Tornarà la febre de llibertat que em marcà la joventut i la vida? Paga la pena escoltar de bell nou les sirenes. Potser ens esperen, entossudides de generar una nova il·lusió, de contagiar-nos una mica d’inquietud o d’enyorança d’aquell temps en què vàrem creure que teníem a l’abast de la mà quelcom que s’assemblava a la llibertat.
