Mikel López Iturriaga, crítico gastronómico, periodista: «A Netanyahu y Trump les serviría una combinación bomba de ajo y picante»

¿Qué puedo hacer yo por Palestina desde mi cocina?

Te diré lo que hago yo: colaborar con la UNRWA [la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo], ir a todas las manifestaciones que puedo, y también está la opción del boicot, el no comprar determinados productos o en determinadas empresas que colaboran con Israel. Nuestros gobiernos tendrían que hacer más de lo que hacen, poner toda la carne en el asador para parar el genocidio.

¿Qué plato les serviría a Netanyahu y Trump?

Si digo algo con cicuta pasaré por asesino, y tampoco es plan. Les prepararía algún plato bien indigesto, una combinación bomba de ajo, picante y todo lo que les pueda sentar mal. . Y si me enterara que tienen alguna intolerancia, desde luego que usaría esos ingredientes porque son dos personajes absolutamente nefastos para la humanidad, deleznables donde los haya.

Hace dos años me confesó, aquí en el FLEM, que desconocía la oferta gastronómica de Magaluf. ¡Mójese esta vez!

Ya la he probado (risas). De la oferta gastronómica de Magaluf no tengo mucho que decir bueno.

¿El humor siempre ha sido un ingrediente vital para usted?

Sí, hay tantas cosas horribles y desgracias que sin sentido del humor me resultaría insoportable vivir. El humor es como un analgésico que nos sirve para liberarnos del dolor pero también se puede utilizar para ser crítico, que es lo que yo intento hacer. El humor no es solo evasión, para mí es un vehículo para tratar cosas que pueden parecer frívolas o ligeras, como la gastronomía, pero que son importantes en nuestra vida, como es el alimentarnos bien, el disfrutar con la comida y compartirla con los demás.

Su otra pasión, al margen de la cocina, es la música. ¿Con qué vibra últimamente?

He estado muy enganchado a lo último de Guitarricadelafuente, me parece un discazo. También me gustan mucho las nuevas divas de la música americana, como Chappel Roan.

¿Por qué muchos conocen más los platos de las antípodas que los de su propia tierra?

Porque tienen más visibilidad, tanto en los medios como en los propios restaurantes. Nos hemos vuelto muy permeables a las cocinas que vienen de fuera, lo cual tiene una parte buena, que es un mejor conocimiento de esas gastronomías y un mayor acceso a comer buena comida japonesa, china, peruana... También creo que se nos ha ido un poco la mano y ese tipo de cocinas como que se han convertido en especies invasoras y han desplazado a la cocina más local. Es lógico que te fascine más lo nuevo pero es una pena que no conozcamos mejor lo que es más cercano a nosotros, y sobre todo teniendo una tradición tan rica y adecuada para los tiempos actuales, por ser fáciles de hacer, rápidos, sostenibles y saludables.

Estamos en fin de semana. Recomiende un plato contra la resaca.

Contra la resaca no hay cura, pero te diré que un arroz, con restos de arroz blanco, salteados en la sartén, donde los dejas hasta que se forma un pequeño socarrat en la base, para que esté un poco crujiente, y le añades choricito frito y un huevo. Un plato que es mano de santo, como la pasta, en todas sus formas.

¿Qué harían nuestras abuelas hoy con cocinas de inducción, thermomix, freidoras de aire y ollas a presión?

Se sentirían un poco perdidas. Muchas cosas las identificarían, sabrían que son, pero muchas otras no, les costaría un poco empezar a cocinar con esas herramientas. La mejor manera de preservar la cocina tradicional es entenderla también desde el presente. No podemos pretender cocinar como lo hacían nuestras abuelas porque la cocina ha cambiado absolutamente.

¿Los libros de cocina deberían estar presentes en los colegios?

Hay quien reivindica una asignatura de la alimentación, pero yo ahí no me meto, sé que los alumnos están muy cargados. Eso lo tiene que decidir la gente que sabe de Educación, pero sí creo que tiene que haber una educación alimentaria, nutricional, en los niños y los adolescentes.