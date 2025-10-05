Javier Cercas, en el FLEM: “Los escritores nos dedicamos a meter el dedo en el ojo, somos unos rompepelotas"

El FLEM ha cerrado hoy su quinta edición con una amena y divertida charla entre Javier Cercas y el periodista Andreu Manresa, una entrevista que ha revelado algunos secretos de un escritor casado con el éxito y que ha llenado el auditorio de Magaluf, la guinda a un festival que ha reunido a cerca de 12.000 asistentes a lo largo de sus cuatro días de programación de literatura, arte, música y pensamiento.

“La literatura, antes que nada, es un placer, como el sexo; también un modo de conocimiento, como el sexo, y el conocimiento te cambia”, ha señalado Javier Cercas al inicio de su intervención, cuando el periodista ‘felanitxer’ le ha definido como “un escritor ambulante” que necesita viajar y buscar los personajes que luego darán vida a sus novelas y le ha preguntado si “un libro es un viaje”.

“Al principio era un escritor muy de gabinete, muy libresco, muy cerrado, pero con 40 años, cuando empecé a colaborar con ‘El País’, comencé a salir a la calle, a encontrar gente viva, y ahí descubrí la realidad. Sí, toda novela es un viaje, una aventura que te cambia, y lo es para quien la escribe y para quien la lee”, ha afirmado.

Cercas, "un tipo peligroso"

La última aventura de este escritor de 12 novelas que se han traducido a más de 30 lenguas y le han valido prestigiosos galardones nacionales e internacionales, le llevó de la Barcelona en la que reside a la otra parte del planeta, acompañando al Papa Francisco, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Una no novela, o novela sin ficción, El loco de Dios en el fin del mundo, cuyo origen ha sido explicado por el mismo autor: “Hace más de dos años, en el Salón del Libro de Turín, Lorenzo Fazzini, director de la editorial de El Vaticano, me pidió si quería viajar a Mongolia, un país de tradición budista, acompañando al Papa. ‘Podrá contarlo en un libro’, me dijo. ‘Es la primera vez que El Vaticano abre sus puertas a un escritor’, añadió. Yo pensaba que era una broma. ‘¿No saben que soy un tipo peligroso?’, les advertí”.

Cercas, declarado “ateo y anticlerical”, aceptó esa “oportunidad increíble” porque “el mundo no se puede entender sin la Iglesia Católica”, y se embarcó en un desafío literario para tratar de saber lo único que entonces le importaba a su madre: si tras su muerte vería o no a su marido y si pasaría con él la vida eterna. “Este libro es la historia de un loco sin Dios, es decir yo, educado en el catolicismo, que en algún momento perdió la fe. Y Francisco es el loco de Dios, como Francisco de Asís, y con él me fui a Mongolia, al fin del mundo, para hacerle esa pregunta. Todas mis novelas son en el fondo novelas policíacas, pues intentan resolver enigmas”, ha subrayado.

El loco de Dios en el fin del mundo, mezcla de crónica y ensayo y biografía y autobiografía, se publicó veinte días antes de que muriera el Papa Francisco, la víspera de Sant Jordi. “Se difundió la teoría de que era una operación de marketing entre El Vaticano y mi editorial, e incluso se dijo que el Papa se había muerto después de leer mi libro”, ha soltado entre risas de los presentes.

Unamuno y el día en que perdió la fe

En un ejercicio de confesión, Cercas ha reconocido su pasión por Nietzche y ha viajado hasta el día en que todo cambió, fruto de un día de verano, en su Ibahernando natal, “con 14 años, cuando me enamoré como un berraco. De vueltas a Girona, con la chica a mil kilómetros de mí, yo me quería morir. Era un chico estupendo, ejemplar, hasta ese momento, el momento en que leí San Manuel bueno mártir”, la novela de Miguel de Unamuno, intentando olvidar aquel desamor. “Con aquella lectura perdí la fe para siempre, y empecé a fumar, a beber cerveza, entré en el caos… Así acudí a la literatura en busca de una sustitución, en busca de la realidad, de las certezas que hasta ese momento me había dado la religión. Para mí, la literatura ha sido un sucedáneo, un sustituto de la religión”.

La charla de Cercas no se ha limitado a su último libro, publicado este 2025, sino que ha abrazado otros títulos de su producción literaria, como El castillo de Barbazul, novela ambientada en Mallorca; la brillante Soldados de Salamina; o El impostor, protagonizada por Enric Marco, el falso luchador antifranquista y víctima de los nazis, un libro que fue muy polémico en España. “Los escritores nos dedicamos a meter el dedo en el ojo, somos unos rompepelotas”, ha afirmado con una sonrisa para posteriormente entregarse al turno de preguntas del público.

“¿Por qué me eligieron a mí en El Vaticano para ese encargo? La teoría que más me gusta es que fue el Espíritu Santo el que me eligió. Me tocó la Lotería, fue una suerte inmensa”, ha reconocido en voz alta respondiendo a otra pregunta de uno de sus lectores.