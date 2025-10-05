De la IA al Wagnerismo

El pasado jueves por la mañana continuó el debate sobre el mundo de la edición actual en ese foro internacional como es el de las Conversaciones de Formentor, que este año se celebra en Aranjuez. En esa segunda parte del coloquio se trató el tema de cómo la Inteligencia Artificial puede condicionar el mundo de la literatura. Los participantes, editores, autores, críticos y periodistas en cierto modo alertaron de los peligros que sobre la creatividad puede tener esa herramienta de la que todavía se desconoce todo su potencial. «Es solamente la punta del iceberg», fue un comentario generalizado, por tanto «debemos estar atentos, pidiendo que se ordene el espacio a través de una legislación». De todas maneras, la mayoría de editores están tomando castas en el asunto para poder asegurar, en la medida de lo posible, que los originales que se les presentan sean realmente escritos por sus autores.

Debate abierto, sin duda, después del cual se presentó el libro Planeta Nobel, cuyo autor, Xavi Ayén, explicó, en conversación con Miquel Molina, los entresijos de esas entrevistas que ha ido realizando a personas premiadas con el Nobel. De hecho, el volumen recoge treinta conversaciones con escritores laureados por la Academia sueca, como Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa, Herta Müller, Doris Lessing, Dario Fo o Gabriel García Márquez. Una presentación muy entretenida y llena de curiosidades y anécdotas.

Ya por la tarde y bajo el metafórico título de Tenores, empezaron los coloquios sobre el mundo de la ópera. En ese primero, moderado por María José Blanes, los críticos Jesús R. Mantilla y Benjamín G. Rosado comentaron el Viaje musical por Francia e Italia en el s. XVIII de Charles Burney y Wagnerismo de Alex Ross, respectivamente. Por su parte la profesora Begoña Lolo Herranz relacionó El Quijote con la música, exponiendo primero las referencias musicales que el texto contiene, pues «Cervantes era también músico», afirmó, para luego repasar algunas obras en las que la obra cervantina ha servido de inspiración, partituras firmadas por, entre muchos otros, Henry Purcell, Telemann o Richard Strauss. El compositor José M. Sánchez-Verdú utilizó el libro Butes de Pascal Quignard para explicar como fueron sus colaboraciones con Juan Goytisolo, Carlos Fuentes y el mismo Quignard, con los que trabajó a la hora de escribir algunas óperas, ellos como libretistas y él como autor de la música.

Al interés de la exposición se le sumó otro a partir de las aportaciones de los asistentes, entre los cuales se encontraba el compositor catalán Benet Casablancas, aquí en calidad de público pero que también intervendrá como ponente en días sucesivos.