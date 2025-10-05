‘Una batalla tras otra’ y ‘Eddington’, Estados Unidos entrena la guerra civil

Las películas Civil War, Eddington y Una batalla tras otra constituyen por orden de aparición una trilogía contemporánea más relevante que El Padrino, aunque en este antecedente bajo la batuta de un mismo Coppola. Las cintas señaladas demuestran que Estados Unidos se está preparando para una Guerra Civil tragicómica, sin vencedores y con rumbo a lo desconocido.

El desasosiego que genera Civil War se centra en la ya célebre escena del descampado, donde el espectador implora a un magistral Jesse Plemons que deje de manipular su rifle. La frase axial es «¿Qué tipo de americano eres?», a considerar como el eslogan publicitario del conflicto armado que avizoran hasta las mentes menos calenturientas de Estados Unidos.

Los cinéfagos conocen los riesgos que comporta una película con un director llamado Anderson, pero Una batalla tras otra redondea el camino hacia un conflicto armado en Estados Unidos. La actualización de la legendaria Vineland de Thomas Pynchon, leída solo por los mismos mentirosos que presumen de haber acabado el Ulises de Joyce, avanza la resolución a tiro limpio de la encrucijada del país gigante, y que se fastidien los daños colaterales.

Hollywood vuelve a colocarse al frente de la guerra cultural. Ahora bien, si Una batalla tras otra pudiera analizarse desde criterios estrictamente cinematográficos, debería concebirse como un combate a muerte entre Leonardo DiCaprio y Sean Penn por la nominación al Oscar a mejor actor. Con toda honestidad, ninguno de ellos redondea su trabajo más apreciable. El seductor cincuentón no acaba de determinar a qué distancia se encuentra de El lobo de Wall Street y acaba imitando a George Clooney en Los descendientes. En cuanto al seductor sesentón, exagera porque cree encontrarse en una novela de Pynchon.

Abundan ejemplos de que un duelo de actores lo gana el tercero en discordia. El inconmensurable Benicio del Toro se merienda con su mueca sardónica a DiCaprio y Penn, pese a que interpreta a un personaje que no se sabe de donde viene ni adónde va. En realidad, merece la misma idolatría que el gran Lebowski y, por suerte para los protagonistas de Una batalla tras otra, su limitado protagonismo lo relega al Oscar al mejor secundario. Su papel más acertado desde Traffic.

Y ahora corrijan todo lo anterior, para entregar la estatuilla a Chase Infiniti, la única miembro del reparto que se toma en serio Una batalla tras otra. Interpreta a una adolescente, y antes de empezar a divinizarla conviene repasar que su edad cumplimenta los 25 años.

Eddington remata la tripleta, si el espectador logra superar la presencia siempre indeseable de Joaquin Phoenix. Entre latinos, ¿quién necesita a Pedro Pascal si dispone de Benicio del Toro? Las disquisiciones artísticas son secundarias, frente al reconocimiento debido a Estados Unidos por entrenarse a conciencia para ofrecer una guerra civil de calidad, que pueda ser gozada por las audiencias de todo el planeta.

Las tres películas taciturnas sobre el imperio en declive todavía lo llaman America, sin acento por favor. La universidad woke de Stanford quiso cambiar «americano» por «estadounidense», por respeto a la mayoría del continente afectado. Trump arrasó con esta pamema reduccionista. Porque el cine demuestra que se hunde América entera, y nosotros con ella.