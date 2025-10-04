La prèvia
Música coral i de cambra
Voleu anar a algun concert aquest cap de setmana? Aquí teniu alguns suggeriments.
A Valldemossa, avui horabaixa a la cel·la Chopin de la Cartoixa (17.30h), el cicle Pianino presenta la soprano Aldona Bartnik i el pianista Naruhiko Kawaguchi interpretant totes les cançons escrites o transcrites per Chopin. Demà diumenge i en el mateix espai (19.30h), el pianista sol oferirà un recital de peces per a piano de Chopin i altres compositors com Albéniz o Pedrell.
A la mateixa hora (19h) i a sa Farinera de Llubí, el guitarrista Josep Sbert, recordarà la figura de Bartomeu Calatayud a través de comentaris i la interpretació d’obres seves com la Sonada de Mallorca o la Suite antiga, entre altres composicions del mestre mallorquí.
A la Sala d’ACA a Búger (19h), comencen els Encontres de Compositors amb el duo Josep Sancho i Pilar López-Carrasco, que s’acostaran a partitures de Benet Casablancas i de Luciano Berio. També a Búger a la Parròquia de Sant Pere (20h), L’Orfeó Artanenc, dirigit per Magdalena Oliver, inicia el Festival de corals.
A Manacor, avui capvespre i a l’església del Convent (20h), música contemporània escrita per alumnes de composició.
De cara demà diumenge, a l’església de Sant Miquel de Llucmajor (10h), concert de la Capella Mallorquina a benefici d’un projecte a Etiòpia.
A l’horabaixa i a la Sala Magna de l’Auditòrium de Palma (19h), l’Orfeó Balear i l’Orquestra Simfònica Europea, dirigits tots per Daniel Mulet, interpretaran Carmina Burana de Carl Orff. Com a solistes vocals: Jorge Tello, Mar Vives i Beñat Egiarte i al piano Dina Nedéltcheva i Jesús López Blanco.
A l’hotel Can Bonico de ses Salines (19h), concert de violí i piano amb Catalina Sureda i Júlia Martínez. En el programa, obres de Franck i Mendelssohn.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas