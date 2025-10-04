El mundo de la edición, a debate en las Conversaciones de Formentor

Después del acto de entrega del Premio Formentor 2025 a la escritora argelina Héléne Cixous, por «la personalidad de su estilo y su intrépido sentido de la soberanía creativa, por la amplitud de las disciplinas intelectuales que ha integrado en su numerosa y proteica obra», según consta en el acta que redactó el jurado, sesión que tuvo lugar el pasado miércoles por la noche en el Salón de baile del Teatro Real de Madrid, el jueves empezaron las Conversaciones que durante tres días congregarán a un amplio espectro de editores, escritores, músicos y periodistas en el Hotel Occidental de Aranjuez.

En esta primera jornada del día 2, se puso a debate la vigencia de la edición de libros en este mundo cambiante. Con el título genérico de El libro de papel y el futuro de la cultura, treinta profesionales del sector, editores, directores de editoriales, expertos en propiedad intelectual, incluso coordinadores y responsables de suplementos literarios de diferentes países europeos, dieron su opinión sobre cómo está la situación en un mundo en el que el libro de papel, en otro tiempo principal actor de la cultura, se trasforma con la entrada, de momento no masiva, del libro digital y, sobre todo, por el interés de las plataformas televisivas en transformar en una serie lo que todavía no ha llegado al público en forma escrita.

En este coloquio, moderado por la escritora y periodista Berna González Harbour, salieron a la luz las diferentes legislaciones europeas referentes a la defensa de los derechos de autor y edición, así como se puede defender y garantizar la calidad y la autoría de lo que se edita y produce. Y después de esas dos horas de intervenciones, el coloquio, ya de manera más informal, se convirtió en charla entre compañeros y amigos.

Vuelta al hotel Formentor

Así fue este primer encuentro de las jornadas que continuarán hasta mañana domingo, bajo la dirección del mallorquín Basilio Baltasar, a quien preguntamos sobre la posibilidad de que esas actividades vuelvan a la isla y en concreto a Formentor, hotel en el que se iniciaron. Según Baltasar, la Fundación Formentor, encargada de llevar a cabo esas convocatorias, no ha recibido ninguna propuesta de parte de los nuevos propietarios del hotel para empezar a negociar el tema. Así que, de momento, el regreso a la isla no está previsto.