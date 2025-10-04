Eva Baltasar, en el FLEM: "En mis novelas necesito una voz que me seduzca y que me haga descubrir quién hay ahí detrás"

¿Qué le sorprende más de las reacciones de quienes se acercan a que les firme un libro?

Me sorprenden aquellos lectores que me dicen: 'La protagonista me caía muy mal, pero me lo he pasado muy bien leyéndolo porque está escrito de una forma que me ha encantado y hasta me lo he leído dos veces'. Son aquellos lectores que, más allá de la historia, lo que valoran es cómo está narrada. Eso me sorprende y me consuela, porque el grueso de trabajo para mí es trabajar el lenguaje, más que la historia. Eso me lleva horas y horas, así que lo aprecio muchísimo.

Pasó de la poesía a la narrativa tras una década de muchos éxitos poéticos. ¿Qué le ofrecía la novela que ya no le daba la poesía?

Lo único que me ofrece de más es que puedo vivir de escribir, cosa que escribiendo poesía es imposible. Pero, como trabajo el lenguaje escribiendo narrativa poéticamente, ya que mi trabajo es buscar ritmo y musicalidad, no siento haber abandonado la poesía. La diferencia sería que los proyectos son más largos. Una novela abarca un año o dos, un libro de poemas no, en mi caso.

Sus libros se caracterizan por un estilo directo y poético. ¿Cómo construye esa voz narrativa tan reconocible?

No lo sé, es la única forma en que sé escribir. Necesito encontrar una voz que me seduzca, la voz de una protagonista que me sugiera algo y que yo quiera descubrir quién hay ahí detrás. Es un trabajo de artesanía, de día a día, revisando todo lo escrito. De hecho, el último libro, Ocaso y fascinación, lo revisé como 200 veces. Es como hacer un bordado. Parece que no avanzas, pero puntada a puntada vas tejiendo. Al final, aparece una escena o un retrato. Mis libros son retratos de personajes contemporáneos con el trasfondo que tenemos hoy en día.

¿Busca experiencias huyendo de la cotidianidad para inspirarse en sus historias?

A mí la cotidianidad me encanta. Soy muy de estar en casa, con mis rituales y mis paseos diarios. Sí que es verdad que parto mucho de paisajes de mi vida al escribir. Como he vivido muchas vidas, voy tirando de aquí y de allá. Ahora lo que hago es abrirme a contextos que nunca había pisado y hablar con gente que me interesa porque sugieren algo. Me abro a otros contextos, pero siempre regreso.

En la trilogía Permafrost, Boulder{"anchor-link":"true"}y Mamut{"anchor-link":"true"}abordó temas como el suicidio o la maternidad. ¿Qué crítica social buscaba con estas novelas?

A priori no buscaba hacer ninguna crítica. Mi objetivo era conocer a un personaje, pero lo que ocurre es que la crítica surge de manera natural. Al mostrar un personaje y un contexto social, la crítica ya está hecha. En Ocaso y fascinación, la protagonista tiene una carrera universitaria, un trabajo precario y termina viviendo en la calle. Eso está ocurriendo y mostrarlo ya es una crítica en sí.

¿Por qué decidió que fueran tres voces distintas y no una misma protagonista evolucionando a lo largo de las tres novelas?

Empecé Permafrost sin saber que sería un tríptico. Al terminar pensé: 'A esta mujer ya la conozco, pero me gustaría conocer mujeres distintas'. Me vinieron las imágenes de un bólder y un mamut y pensé que estaría bien que cada una encarnara esas imágenes. Eran tan distintas que tenían que ser personajes diferentes. Hacer evolucionar a la misma protagonista habría sido forzado.

¿Le sorprendió la buena acogida internacional de la novela, incluso la nominación al premio Booker?

Sí, Boulder fue finalista. Me sorprendió, no me lo esperaba. Son premios en los que no concursas, simplemente alguien se fija en la novela y de repente estás en la long list, luego en la short list. No gané, pero estoy encantada. La vida está llena de sorpresas, buenas y malas, y las buenas hay que acogerlas con alegría y gratitud.

La aclamada escritora estará presente en una firma de libros este sábado en el FLEM. / Manu Mielniezuk

La protagonista de Ocaso y fascinación se queda sin casa ni trabajo. ¿Por qué le interesaba explorar esa vulnerabilidad?

Me interesa la intemperie. Vivimos con una falsa sensación de seguridad. Crees que pulsas un interruptor y siempre habrá luz y no es así. El espacio que separa la seguridad de la intemperie es muy breve. Hoy tienes casa y mañana igual no. Así que quise que la protagonista fuera mujer de la limpieza, un trabajo precario, porque yo lo fui en la universidad. Además, por otro lado, recuerdo ver a un hombre con traje y maletín durmiendo en un portal en Barcelona hace más de 20 años. Hoy hay muchísima más gente en la calle, de todas las edades y procedencias, y lo hemos normalizado. Por eso, quise darle visibilidad a través del libro.

El título divide la novela en dos conceptos: ocaso y fascinación. ¿Qué significan para usted?

El ocaso es doble: el de la historia personal de la protagonista y el de una época, la nuestra. Estamos en la sexta gran extinción, el ecosistema está agonizando. Al final pensé: '¿La mato? ¿Se suicida?'. Y decidí darle una salida espiritual, entendida no como religión, sino como aquello que nos une entre nosotros y con la tierra. Para mí, la espiritualidad salva a la protagonista.

¿Qué diferencias encuentra entre la trilogía y Ocaso y fascinación?

En este último, dejé de lado la maternidad. Esa fue la gran diferencia. En el tríptico exploraba aspectos incómodos de la maternidad y aquí, como un cierre, me regalé 'matar a una embarazada'. Fue un cierre personal, también como madre. La soledad también aparece, pero en la trilogía las protagonistas defendían su soledad como espacio propio. En cambio, en Ocaso y fascinación la protagonista se encuentra sola porque ha sido expulsada de una vida medianamente digna.

Sus protagonistas suelen ser mujeres en situaciones de marginación. ¿Busca darles voz a quienes normalmente no la tienen en la literatura?

No lo busco de forma consciente, pero son los personajes que me interesan, como lectora también. Me gustan los personajes periféricos, solitarios, como los de Carson McCullers. Mis personajes son mis compañeras durante años, grandes amigas, y me atrae ir hacia ellas. Que luego esto dé voz a personas me parece bien, pero no es mi objetivo, sino una consecuencia.

¿Cómo es su forma de escribir? ¿Es disciplinada o trabaja más por impulsos?

Más bien por impulsos. Me encanta escribir, lo intento siempre que puedo, pero me agota. Escribir no es solo estar sentada. Pienso mucho. Incluso en el avión vengo trabajando porque voy pensando en la novela. Conectas con una historia y te acompaña cada día, aunque no te sientes a escribir.

Hace unos meses recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. ¿Qué significó para usted?

Otra sorpresa y otra alegría. Ni me lo esperaba. Es un reconocimiento bonito y todo lo bueno que venga siempre lo agradezco.

¿Qué le gustaría que se lleven los lectores al terminar un libro suyo?

Muchos lectores me dicen que sienten que han conocido a alguien muy próximo y que el personaje les acompaña incluso una o dos semanas después. Eso me llena, porque es como si hubieran hecho un nuevo amigo.