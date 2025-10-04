DIONÍS A TAULA
Un bon vi fruit del mal temps (1)
Cambuix 2024 (ecològic): Galmés i Ribot
Catalina Ribot és una dona pausada, discreta i reflexiva. És la tercera generació de vinaters de Santa Margalida. Comenta que ha après —i aprèn— molt de la seva família, concretament s’ha abeurat de ser valenta, de perdre, de guanyar, d’acceptar la situació o el moment que viu i de no rendir-se mai. «Tot això, ho tenim molt en compte les famílies que venim de la pagesia: acceptam cada anyada amb gratitud i continuam endavant malgrat les adversitats».
El vi protagonista d’avui n’és una bona mostra perquè és fruit d’una tempesta d’estiu, una pertorbació atmosfèrica que pot malmetre tota la collita. Ribot recorda que a les darreries de la verema de l’any 2020, esperaven que hi hagués uns dies més de sol per acabar la feina, atès que el raïm necessitava madurar una mica més per poder fer vi negre. Quan va estar a punt, en lloc de lluir radiant, l’astre diürn no va comparèixer i aquell jorn s’esdevingué una calabruixada —d’aquestes que els meteoròlegs anomenen DANA— i varen veremar el raïm que va quedar menys afectat per la tempesta. Mentre veremaven, una amiga de Cati Ribot va dir: «aquesta vinya ha quedat com un cambuix», per mor del mal estat en què havien quedat els ceps, i d’aquí va sortir el nom d’aquest vi rosat que ja forma part del catàleg del celler Galmés i Ribot.
La paraula cambuix (o gambuix) fa referència als cabells despentinats, que era a allò que recordava la vinya de Ribot després de la tempesta. D’altra banda —i com a curiositat—, el Diccionari Alcover-Moll té una definició de cambuix relacionada amb la meteorologia i diu que a Mallorca és com s’anomena el «cercle o celatge que envolta la lluna en dies tempestuosos». Això recorda el significat original de cambuix, que era una tela fina que portaven les dones per subjectar-se els cabells i els infants de mamella per tenir el cap dret.
Deixant de banda qüestions lingüístiques, som davant un vi rosat elaborat amb les varietats autòctones, com ara l’escursac. Cati Ribot ha tengut un paper destacat en la recuperació d’aquest raïm. Recorda que varen començar a col·laborar amb l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears l’any 2006 amb l’objectiu que no desaparegués i que es pogués usar en la viticultura: «Plantàrem el nostre camp experimental perquè l’escursac ens agrada molt, atès que té una relació harmoniosa entre sucres, acidesa i PH, és una varietat molt versàtil perquè la pots fer servir per elaborar vins rosats, escumosos i amb les vinyes més velles, si se n’allarga la maduració, pots obtenir vins més estructurats». La setmana que ve continuarem parlant de Cambuix.
