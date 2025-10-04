Cuina amb memòria
Anyell amb magranes
Dins els nostres receptaris tradicionals abunden els plats d’anyell, però pocs són tan exquisits com aquest amb magranes, fruita pròpia dels mesos de tardor
Mestre Tomeu Esteva Jofre (Andratx, 1920- Palma, 2010) va ser una persona clau en la recuperació de la cuina de Mallorca. Des dels 12 anys, es va iniciar en el maneig dels fogons, treballant o dirigint cuines d’establiments prestigiosos com el Gran Hotel, el Mediterráneo o el Bahia Palace, preparant menús per a personalitats de fama mundial. Investigador i divulgador de la nostra cuina, la va situar entre les millors de la Mediterrània i va transmetre els seus coneixements a una generació extraordinària de cuiners. La recepta d’avui –seva– és una manera de recordar-lo i un just reconeixement.
Ingredients:
- 800 g de carn d’anyell
- 4 magranes
- 1 ceba
- 200 g d’esclata-sangs
- brou
- herbes aromàtiques
- alls
- un brot de julivert
- farina
- 10 avellanes
- saïm
- clau
- sal
- pebre bo
Preparació:
Mestre Tomeu va actualitzar velles fórmules de la nostra cuina, adaptant-les als gusts actuals. La magrana –una fruita típicament dels mesos de tardor–, que és ben present a vells receptaris, havia perdut presència a la cuina i amb aquesta recepta singular i deliciosa, la recobra.
- Tallarem la carn de l’anyell en daus regulars (no en tallades de ració) i els salpebrarem.
- Dins una greixonera de fang, sofregirem els daus de carn, fins que estiguin ben daurats, amb saïm (o oli).
- Quan la carn sigui ben rossa hi afegirem una ceba ratllada i dos o tres alls ben picats.
- Uns deu minuts més tard, quan la ceba s’hagi cuit bé i a poc foc, hi introduirem un feixet d’herbes aromàtiques (al gust).
- Haurem netejat els esclata-sangs i els tallarem en trinxes o trossos regulars. Si no n’és el temps, els podem utilitzar dels que estan en conserva. Els incorporarem a la greixonera.
- Hi afegirem, ben tamisada, una cullerada de farina i un poc de clau. Ho remenarem bé per tal d’evitar els grumolls.
- Hi afegirem un litre de brou i el suc de quatre magranes.
- Ho farem coure, a poc foc, fins que la carn de l’anyell sigui ben tendra.
- Poc abans d’apagar el foc hi agregarem una picada feta amb les avellanes i un brot de julivert. Posarem una mica de brou dins el morter i espargirem la picada. Aprofitarem per corregir de sal i espècies. Ho deixarem coure uns minuts més i el guisat ja estarà a punt de servir. Una delícia!
- Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
- La marca Maricastaña liquida su tienda en Palma: 'Lo vendemos todo: muebles, cortinas, burras...
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
- Habitaciones de Mallorca se alquilan por más de 1.000 euros al mes
- Investigan la posible muerte violenta de un hombre en su domicilio de Llucmajor
- La floristería del Vivero que ha encontrado la solución al problema generacional del comercio de Palma
- José Ramón Bauzá ya es lobista en Bruselas