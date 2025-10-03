Siri Hustvedt en Mallorca: “La oposición a Trump en Estados Unidos se va ampliando y ya se habla de guerra civil fría”

La escritora Siri Hustvedt (Northfield, 1955) es una de las participantes en el Festival de Literatura Expandida a Magaluf, FLEM. A sus 70 años disfruta de conversar, como ha demostrado durante un largo encuentro este viernes por la mañana con periodistas con los que ha hablado del libro de memorias que acaba de escribir, centrado en su historia de amor con su marido, Paul Auster, fallecido en 2024, y sobre política internacional, del genocidio en Gaza y de cómo está surgiendo una oposición a Trump en Estados Unidos y ya se está hablando de “guerra civil fría”.

La escritora ha viajado a Mallorca por recomendación de su hija, Sophie Auster. / B.RAMON

La novelista, poeta y ensayista, autora de Todo cuanto amé, El verano sin hombres o Elegía para un americano forma parte de un grupo opositor a Donald Trump que se llama Writers for Democratic Action y ha asegurado que las protestas contra la actual administración norteamericana se producen semanalmente por todo el país, aunque "los grandes medios de comunicación estadounidenses no informan de ellas". Aunque ha admitido que no ve a “nadie” en el Partido Demócrata capaz de derrotar al actual presidente, se ha mostrado esperanzada por algunas señales: “La oposición se va ampliando y ya se habla de guerra civil fría”.

Hustvedt ha publicado y dado conferencias sobre el movimiento MAGA (Make America Great Again) y el fascismo en Estados Unidos. “En los medios de comunicación de Estados Unidos todavía se dice que la Administración Trump es una administración conservadora. Y no es así. La política que hace la Administración Trump es claramente reaccionaria y neofascista. Y eso lo dice muy poca gente. Conservar es mantener lo que tienes. Y ellos no están, en absoluto, manteniendo lo que teníamos. Lo que están haciendo es un descalabro total. ¿Por qué? Probablemente como reacción al feminismo, al antirracismo, a la migración”, ha declarado.

Para la escritora, el auge de la derecha y la extrema derecha, no solo en su país, se produjo a partir de 2020, “seguramente por influencia de la pandemia”. En ese sentido, Hustvedt considera que la “gente experimentó una cierta vulnerabilidad, un cierto miedo, que hicieron que apostasen por eso, buscando otro orden, una respuesta sencilla, la figura del padre, un planteamiento mucho más paternalista de lo que tenía la sociedad hasta entonces. Y eso nos ha llevado a donde estamos ahora”. A la pregunta de qué se puede hacer, responde: “La única cosa que creo que se puede hacer es una resistencia colectiva”.

La autora forma parte del grupo opositor a Trump Writers for Democratic Action. / B.RAMON

Sobre la masacre de Israel en Gaza, la escritora no ha dudado en hablar de "genocidio" y ha comentado que sobre esta situación habló mucho con su marido, del que ha recordado que era judío. “Lo que es realmente significativo y doloroso para muchos estadounidenses es que el Gobierno de los Estados Unidos es responsable de armar al Ejército israelí”. Sobre esta cuestión, ha hecho referencia a que algunos demócratas han dado un paso atrás y quieren poner límite a eso, hecho que para ella es “una señal de esperanza”.

Nuevo libro

Siri Hustvedt ha explicado que tras la muerte de su marido aparcó la novela que estaba escribiendo y se volcó en “lo único que podía escribir en aquel momento”, esas memorias que ha titulado Ghost stories y que finalizó el pasado mes de marzo. “Parte de la escritura ha consistido en rebuscar en documentos, muchos de los cuales recordaba, pero no literalmente. Hay cartas que escribí a Paul al inicio de la relación, cartas que he recuperado y que aparecen en el libro, notas que Paul me enviaba que recordaba pero no las palabras exactas. De alguna manera es un collage documental al que se añaden mis propias meditaciones sobre todo el proceso y la época”, ha remarcado.

“Cuando conocí a Paul era una persona muy diferente de la que soy ahora. Os podéis imaginar, él también. No soy aquella novia de 26 años recién licenciada de la universidad que conoció a Paul Auster en 1991 y espero que el libro muestre esta evolución de la relación entre nosotros. El impulso inicial era mostrar al hombre, mostrar a la persona de Paul Auster. Espero que eso se vea, aunque no sea una hagiografía, pero sí que muestre cómo se han encontrado estas dos personas complejas y cómo ha evolucionado una relación que nunca ha dejado de cambiar”, ha profundizado sobre Ghost stories.

La escritora firmará libros este viernes por la tarde en el hotel INNSiDE Calviá Beach. / B.RAMON

Acerca de cómo fue la convivencia durante tantos años y teniendo en cuenta que los dos eran escritores, Hustvedt ha aclarado que nunca hubo envidias. “Vivir juntos nos mejoró como escritores. Desde el principio leíamos los textos del otro. Yo era su primera lectora y él era mi primer lector. Y fue muy beneficioso. Y pienso que leer al otro, muchas veces en voz alta, fue sorprendente. Lo que yo escribía y escribía él creo que nos sorprendió a los dos, lo cual fue emocionante”, ha recordado. “Paul fue mi mayor apoyo. Y aunque sufrí el sexismo del mundo exterior, nunca lo sufrí dentro de nuestro matrimonio”, ha remarcado.

En su visita a Mallorca ha tenido mucho que ver las recomendaciones de su hija, Sophie Auster, quien ha estado en tres ocasiones en la isla, donde ha actuado dos veces. "Nunca había estado aquí antes y en este momento en mi vida, me pareció que esta pequeña aventura era una buena idea", ha manifestado.