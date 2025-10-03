Maria del Mar Bonet y L'Arannà, entre las propuestas baleares que estarán presentes en la Fira Mediterrània de Manresa 2025

La 28ª Fira Mediterrània de Manresa contará este año con una destacada presencia balear. Entre el 9 y el 12 de octubre, cinco propuestas artísticas vinculadas a Baleares subirán a los escenarios del certamen, que se ha consolidado como un espacio de referencia para proyectos que utilizan la tradición y la cultura popular como motor creativo.

La encargada de abrir la programación será Maria del Mar Bonet, que presentará L'aigua no cansa este viernes, 3 de octubre, en la Sala Gran del Teatre Kursaal. Acompañada por un quinteto de músicos, la cantante mallorquina ofrecerá un recorrido por sonoridades meditarráneas a través de composiciones propias y nuevos arreglos de repertorio popular.

El miércoles 9 de octubre, Anna Ferrer estrenará PA, un espectáculo musical y performático que transforma un obrador en escenario y combina música, memoria y ritual. Ese mismo día y el viernes 10, Lluki Portàs y Joan Tomàs Martínez presentarán Mudanzas Portas, una instalación inmersiva en torno a los objetos acumulados por generaciones de una familia.

Anna Ferrer, presente en la Fira Mediterrània de Manresa. / .

El viernes 10 también se podrá ver Turmarí, del grupo eivissenc L’Arannà, que investiga la tradición musical pitiusa a partir del cant redoblat, el ball pagès y otros elementos del patrimonio local.

La participación balear se completa el domingo 12 con Això no té remei, de Ramon Bonvehí y la mallorquina Francesca Vadell Cubells, una propuesta escénica que reflexiona sobre los saberes populares femeninos a partir de la figura de las trementinaires.