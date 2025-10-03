Otra escalinata 'perdida': localizan en la ‘possessió’ de Son Verí los restos de la escalera gótica de la calle de la Campana

La dispersión del patrimonio gótico mallorquín se sigue constatando. Después de que Diario de Mallorca publicara el pasado 29 de septiembre el hallazgo, por parte del historiador Jaume Llabrés, de la escalinata de la calle del Agua en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), otro historiador, el también mallorquín Pau Mateu Vives, ha localizado en la possessió de Son Verí, en el municipio de Marratxí, los restos de otra escalera gótica, que se suma a la lista de bienes arruinados, la de la calle de la Campana.

Fue en marzo de 2022 cuando Pau Mateu Vives, profesor de Geografía e Historia en el Institut de Santa Margalida, se encontró con los fragmentos de esta escalera en los jardines de la possessió de Son Verí, propiedad de la familia Cotoner, donde la casa de subastas con sede en Bélgica Antenor Auction estaba celebrando una subasta. Las piezas, diseminadas por todo el terreno, presentaban un estado de conservación muy deteriorado y, según ha podido ratificar, corresponden a «una magnífica escalera con pasamanos gótico de obra, en el que cada dos escalones se presenta un pequeño pilar», según la descripción que realizó el Arxiduc Lluís Salvador en el volumen 4 de su magna Die Balearen, obra dedicada a la Mallorca moderna de su época.

Imagen de la monumental escalera de la calle de la Campana, conjunto que desapareció antes de 1916 / © 2020 Institut Amatller d'Art Hispànic - im. 05471046 (foto Mas C-14303 / 1916). Cedida por Pau Mateu Vives

El Arxiduc se refirió a ella como "una hermosísima escalera gótica"

Miquel À. Capellà Galmés y Joan Domenge i Mesquida, en el artículo La escalera en los patios señoriales de Palma de Mallorca: tipología y ornamentación, señalan que el Arxiduc se interesó por la casa señorial de la calle de la Campana, que estaría situada en lo que hoy es una vivienda de alquiler vacacional que se anuncia como Palacio Ferrer, en la misma manzana donde se encuentra Can Vivot, «por tener varios elementos ogivales en la fachada, un zaguán con arcos rebajados y un patio precioso con una hermosísima escalera gótica con baranda de piedra armonizada por sendos pilarcillos a cada dos escalones, y junto a ella el brocal de una cisterna».

Imagen de uno de los pilares de la escalera, coronado por la representación de un monstruo híbrido / Pau Mateu Vives

Capellà y Domenge i Mesquida apuntan que «este conjunto desapareció antes del año 1916, fecha que figura en una imagen del Arxiu Mas de Barcelona, con la anotación ‘hoy desaparecida’ en el reverso. Los dos investigadores detallan que la escalera de la calle de la Campana «tenía dos tramos en escuadra: el primero macizo, formado por pocos escalones, aparentemente de una pieza y muy desgastados en la huella por el paso; el segundo (...) se apoyaba sobre un robusto rampante. En el primer tramo, sobre dos pilares, había las representaciones escultóricas de un ser híbrido y de un animal».

La antigua casa en la que se encontraba la escalera, en la calle de la Campana, es hoy una vivienda de alquiler vacacional que se anuncia como Palacio Ferrer / Pau Mateu Vives

La de la calle de la Campana, afirma el historiador Pau Mateu Vives, comparte algunos rasgos con la escalinata de Can Aiamans y con la de Can Oleo y, según los expertos, también con las de otras casas del levante peninsular, «que tienen igualmente su reflejo en la Italia aragonesa, como la moldura doble que ornamenta exteriormente la baranda, marcando el perfil de los peldaños, y los pináculos dispuestos a intervalos regulares».