Bob Pop en el FLEM: "Escribir se ha convertido en una pulsión que hago en distintos formatos"

Supongo que está siguiendo el minuto a minuto de la flotilla a Gaza. ¿Qué le remueve?

Una desazón enorme. Creo que después de lo que ha hecho Israel, secuestrando a doscientas personas en aguas internacionales, esto tendría que servir para que los gobiernos democráticos del mundo se impusieran frente a las políticas de Israel. Si los gobiernos no hacen nada, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario, es que Israel demuestre su absoluta impunidad frente a todos los crímenes que ha ido cometiendo en todos estos años.

Comparte visita a Mallorca con el mayor portaaviones del mundo. ¿Cómo le hace sentir esto?

Pues incómodo, realmente incómodo. Pero las contradicciones son las que nos obligan a vivir en esta situación. Hay que ganarse la vida, hay que intentar que haya otras cosas, pero hay que tener claro qué es lo importante.

Ya había estado en el FLEM. ¿Qué le parece Magaluf?

A mí me encanta el contraste de tener un hotel lleno de escritores, de músicos, de artistas y alrededor familias inglesas, hooligans disparatados. Me parece que también tiene algo muy literario esta mezcla y que es muy interesante. Y que además también nos obliga a ponernos frente a nuestros prejuicios. Probablemente mucha de la gente que viene aquí y que consideramos hooligans iletrados tiene una relación con la literatura maravillosa o han inspirado a autores como Irvine Welsh, con quien yo coincidí en el primer año aquí.

El escritor, este viernes en el hotel Innside by Meliá Calviá Beach, donde se celebra el FLEM. / B.RAMON

¿Se podría inspirar en Magaluf?

Me parece muy inspirador, sí. Y lo que sería maravilloso es que nos juntáramos más todavía. Que a Siri [Hustvedt] viniera a verle un montón de gente de los apartamentos de al lado y compartir la fascinación. Yo creo que el reto del FLEM es abrirse cada vez más al público general de Magaluf y hacer un chiquiFLEM british y un chiquiFLEM alemán.

¿Con quién le hace especial ilusión coincidir en este festival?

Me hace mucha ilusión conocer a Siri, que es una escritora a la que sigo y a la que admiro muchísimo. Me ha hecho mucha ilusión encontrarme con Isaac Rosa. Encontrarme con amigos, comoMikel López Iturriaga, Paula Bonet. Me apetece muchísimo la conversación con Eva Baltasar, que es una autora que me fascina y me da miedo a la vez y no me he atrevido a acercarme a ella, porque es una escritora durísima y me niego a someterme a su juicio, pero la admiraré desde la distancia.

¿Por la dureza?

Sí, es capaz de llevarme a unos lugares a los que yo nunca me atrevería como escritor. Por eso siempre digo que escribir es mentira y leer es verdad. Yo soy mucho más valiente leyendo que escribiendo. Y Eva Baltasar me lleva a lugares muy complicados a los que yo nunca sería capaz de enfrentarme como escritor. Por eso me gusta tanto. Y luego tengo mis fobias. Hay gente a la que no voy a ver ni de lejos, como Javier Cercas, porque detesto su obra.

¿Y diferencia la obra del autor?

El autor me da igual. A ver, si la obra no me interesa, no quiero al autor para nada. Pero bueno, esas son mis fobias particulares. Y, en cambio, tengo mucha ilusión por escuchar a Megan Maxwell. Me fascina el fenómeno Megan Maxwell y me fascina ella con esa pinta de secretaria de dirección de Cepsa de los años 70. Me encanta. Y trabaja un género superdifícil de hacer bien. Y funciona como un tiro.

¿Qué es para usted la literatura?

Para mí la literatura es probablemente lo más importante de mi vida. Aunque yo tengo un concepto muy amplio de la literatura. Es decir, la literatura es una mirada, es una capacidad de dar con posibilidades de realidad dentro de la ficción. Es una movilización, es una forma de pensar fuera del cuadro. Es un refugio, es el único lugar donde yo ahora me encuentro realmente aislado y sin ruido frente al ruido general. Coger un libro, bien sea en papel, bien sea electrónico, supone aislarme del ruido alrededor y tener un momento de concentración. Me parece la única forma que tenemos ahora de vivir desconectados y de escapar del algoritmo. A mí me parece, siempre lo he dicho, que la mejor forma de huir del algoritmo es entrar a una librería y elegir un libro al azar. Nadie nos espera nunca leyendo algo inesperado.

¿Preguntó si iba a venir algún influencer a este festival?

No, no me preocupé, me parece muy bien que me vayan a todas partes. Pero conmigo que no cuenten.

Por eso se lo decía...

Sí, a ver, me parece que podrían tener su interés dentro del género de autoficción, pero me parece que cada vez tienen menos interés y cada vez además están representando a un sector muy retrógrado y conservador. Y están trabajando como carne de cañón para un fascismo que ya no les quiere como fuerza de trabajo porque no la necesita y les quiere como carne de cañón por una batalla contra quienes ellos no saben que somos los suyos.

¿Son propaganda?

Propaganda absoluta, pero además pagada con ego, que es lo peor.

Volvamos a la literatura ¿qué supone el ejercicio de escribir?

Para mí se ha convertido en algo muy distinto de lo que fue hace años, cuando yo empecé. Después de la enfermedad y con la progresión de la discapacidad, he descubierto que lo que yo pensaba que era un acto intelectual, en realidad es un acto físico, un acto motor. Mi cuerpo cada vez responde menos a la escritura y cada vez me cuesta más escribir a mano con la izquierda, aprendí a hacerlo después de que la derecha dejara de funcionar. Y estoy aprendiendo a escribir allá donde estoy. Es decir, ahora contigo estoy escribiendo. Ayer anoche aquí con el recital y el monólogo estuve escribiendo. Entonces para mí escribir se ha convertido en una pulsión que hago en distintos formatos. Y me parece vital.

Publicó hace poco un poemario ¿ya tiene otro proyecto en marcha?

Tengo dos proyectos ahora en marcha y los dos son audiovisuales. Uno es un documental atípico y otro es una ficción. Pero de momento no puedo hablar de ellos porque como dice mi amiga Belén Gopegui, de lo que se habla no se escribe.

Dice que es un antiguo porque lleva un libro cuando va en transporte público...

Es una cosa que me parece maravillosa. Yo voy en el tren o en el avión leyendo. Y me llama la atención cómo cada vez hemos perdido más ese hábito de esperar leyendo. Cómo los teléfonos móviles inteligentes nos han quitado la posibilidad de parar el tiempo con un libro mientras esperamos y tener más paciencia.

¿Nos vuelve idiotas?

Más que idiotas, nos está acostumbrando a pensar que siempre nos están viendo. Y cuando uno lee el libro es al revés, uno está viendo a los demás. Entonces cada vez somos peores espectadores y más exhibicionistas de la nada.

Literatura y cine ¿Hay alguna que supere a la otra?

No, además me parece que en mi caso van muy unidas. De hecho, una película también puede ser un detonante para la escritura. Y al revés, yo leo un libro y pienso, hostia, de aquí podría salir una película muy chula.