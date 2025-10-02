Toni Montserrat: “Sería muy sencillo escribir una novela actual, pero sería menos enriquecedora para mí”

El escritor Toni Montserrat (Eivissa, 1974) ha publicado Puerto oscuro, la tercera entrega de su serie Balear negra protagonizada por los investigadores Marc Guasch y Toni Riera. Después de Isla negra, ambientada en Ibiza, Mala mar, que transcurría en Mallorca, esta sucede en Menorca, en julio de 1866. El autor confirma que habrá un cuarto volumen con Formentera. Este jueves, 2 de octubre, presentará su última novela en Quars Llibres, a las 18.30 horas.

¿Qué se encontrará el lector de 'Puerto oscuro'?

Nos encontramos con esta tercera historia que transcurre en la isla de Menorca. Es el verano de 1866, es decir, solo cinco meses después de que termine la trama de Mala mar. Creo que los lectores encontrarán otro thriller, creo que atractivo, al menos he intentado que lo sea. Y, por otro lado, una ambientación histórica que, como siempre, procuro que sea rigurosa para que el lector, aparte de pasar un buen tiempo leyendo, aprenda cosas. En este caso he encontrado una Menorca que para mí era totalmente desconocida. Y, por lo tanto, creo que es un entorno muy interesante para ubicar un crimen como el que sucede en esa trama.

¿Qué puede contar?

La historia comienza con la desaparición del hijastro de Carlos Marfori, que es el amante de la reina Isabel II y el padre de sus últimos hijos. Y con esta desaparición, nuestros protagonistas tienen que ir a Menorca para ver si son capaces de resolver este misterio. La historia se complicará cuando de repente aparece un cuerpo de un hombre asesinado y la investigación se desdobla. Tienen que investigar dos tramas diferentes en una Menorca que es opuesta a la actual en muchos sentidos. Es muy diferente, pero tenemos un entorno, como es el puerto de Maó que es fascinante. Creo que el lector puede pasar un buen rato, aparte de aprender muchas cosas.

El escritor Toni Montserrat se ha especializado en novela negra con un trasfondo histórico, ambientada en Baleares. / GUILLEM BOSCH

¿Y qué Menorca desconocida es la que ha descubierto?

Hay un hecho, que es uno de los primeros que me permite estructurar la historia, que es descubrir que la primera base naval estadounidense fuera del territorio estadounidense es el puerto de Maó, que es a donde iba el escuadrón mediterráneo entre 1815 y 1845 a hibernar. En este caso también vemos que hay una influencia americana y también convivían hibernando con la flota americana, holandeses, franceses e ingleses. Es decir, teníamos flotas de cuatro países, había 4.000 marineros extranjeros conviviendo con 15.000 maonesos. Y eso es una cosa de la que no tenía ni idea, así como el hecho de que hubiera un cementerio angloamericano que me sirvió como excusa para empezar a pensar en la historia. A través de un libro muy interesante de Gustau Nerín, que es Traficants d’Ànimes, vi que había menorquines que habían estado implicados en el tráfico de esclavos. No es algo que sea propiamente de los menorquines, en las Baleares de principios del siglo XIX todavía hay corsarismo. Era por un lado una gestión de bienes, pero sobre todo gestión humana, gestión de cautivos. De esto a mover esclavos hay poca diferencia y hay menorquines que entraron en este negocio. Eso fue otro punto que me inspiró a continuar estructurando la trama alrededor de estos temas. Creo que es una historia diferente de las otras dos, es más historia en mayúsculas.

¿En qué sentido?

El hecho de que aparezca el amante de la reina Isabel II permite explicar la realidad política de España en esta época, que es convulsa, hay mucha corrupción, hay nepotismo a paladas, la gente está descontenta, faltan dos años para llegar a esa Revolución Gloriosa de 1868. Y luego también podemos crear otro marco a nivel internacional. Quizás es una novela menos costumbrista y es más histórica que las demás, y creo que se muestra una Menorca mucho más internacional. Me atrevería a decir que más internacional también que Mallorca, y por supuesto que Ibiza, que era un pueblo. He podido acceder a fondos documentales muy interesantes y he podido entender cuál era el movimiento del puerto, y comprobar que venían barcos de Nueva Orleans, de Inglaterra, del norte de Europa, por supuesto del Mediterráneo, de Brasil, y viendo eso, es como he entendido la internacionalización que tenía Menorca. Eso ayuda a entender que haya menorquines en cualquier lugar del mundo en esta época.

Guasch y Riera, ¿son personajes que ya le acompañan en su día a día?

Sí, la verdad es que sí. Cuando estás escribiendo una novela, y más en este caso que es la tercera de una serie, digamos que ya has compartido muchas horas con los protagonistas. Aunque no estés escribiendo, quizás piensas en ellos y vas por la calle y ves un gesto de una persona que piensas que puede ser apropiado para alguno de los personajes. O lees una frase en una entrevista de un diario y dices que uno de ellos podría decir esto en esta situación... Es como pensar en ellos como si fueran parte de tu familia. Me gustó cuando un lector que, después de leer Mala mar, me felicitó, le gustó mucho la historia y me dijo que ya tenía muchas ganas de saber cuáles nuevas aventuras tendrían nuestros amigos. Me lo dijo así. Y en realidad es una cosa que entiendo bien como lector.

¿Qué fase de la creación disfruta más?

La verdad es que todo lo que es creación lo disfruto mucho, así como la promoción también. Es decir, el hecho de encontrarme con los lectores, con los clubes de lectura, es una experiencia maravillosa porque puedes hablar del libro abiertamente. Pero si me centro en la parte creativa, me gusta todo. Lo único que no me gusta, es el tema de la corrección, porque llega un cierto punto en que después de leer el texto muchas veces, no lees lo que hay, sino lo que crees que hay o lo que deberías decir. Por lo tanto, eres ineficiente. Menos la parte final de la corrección, el proceso creativo es una maravilla.

En las tres novelas ha hecho una labor de documentación muy importante...

Perdí, quizás, más horas leyendo y documentándome de esa época, para no cometer errores, que no escribiendo. Me parece que sería muy sencillo escribir una novela actual, porque me ahorraría cientos y cientos de horas para entender la realidad de ese momento, pero sería menos enriquecedora para mí a nivel personal. Estoy muy contento de haber decidido escribir estos libros. Y la verdad es que siempre lo hago con la esperanza, con la ilusión de que los lectores descubran de dónde venimos. Creo que un poco sí que nos ayuda a entender cómo somos cada una de esas islas. Y creo que estos libros seguramente nos ayudan a entender un poco de dónde venimos.

¿Queda una cuarta entrega que pase en Formentera?

Sí, sí, sí, haré una de Formentera. No será inmediata, porque tendré ahora una pequeña pausa que necesito, pero sí, pienso que es necesario hacer un libro ambientado en Formentera, porque si no, no me dejarán entrar allí y la verdad es que me gustaría poder volver [ríe].