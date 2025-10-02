Jordi Maranges presenta el primer single de su nuevo álbum, 'La balada de David y Jonatán'

Jordi Maranges presentará el próximo martes 7 de octubre el primer single del que será su nuevo trabajo discográfico, La balada de David y Jonatán, que verá la luz en 2026. Las canciones de este esperado álbum se irán publicando en formato single, sin un orden cronológico lineal, “como un collage de imágenes que terminarán formando un exhuberante mandala pop”, anuncia el músico mallorquín.

La balada de David y Jonatán será un disco conceptual y narrativo que cuenta la historia de dos personajes ‘parias’ que se enamoran. David, un antiguo transformista que trabajó y brilló entre los 70s y los 90s y que ahora vive en una residencia de ancianos, y Jonatán, un joven colombiano, recién llegado, que trabaja en la misma residencia y asiste a David. El disco explora, a través de diferentes canciones, esa historia de amor inusual entre dos marginados, como un musical queer en tiempos MAGA.

El primer single lleva por título Black Cat, caballos salvajes y es “una carta de amor y admiración de un fan hacia un transformista o drag queen. En este caso Black Cat podría ser el trasunto drag de David o tal vez un homenaje velado a la famosa discoteca mallorquina, emblema y cuna de miles de personas queer en Palma. He querido ser ambiguo de forma deliberada para que el oyente pueda identificarse y hacer suya la historia”, confiesa Maranges.

Jordi Maranges / Luis Jaume

La canción juega con elementos synthpop y algunos guiños a la era disco pero también a las melodías perennes de los 70s y a sus bandas sonoras. “El resultado es un bombón para la pista de baile, un viaje sentimental y catártico, una reivindicación de un legado queer que no hay que olvidar”, defiende su autor.

La producción corre a cuenta de Aaron Rux, con quien Maranges ha trabajado para conseguir un sonido contemporáneo, rico en matices y contrastes, original y elegante. “Hemos utilizado sintetizadores analógicos y midi; pianos, vocoders, voces reverberadas y naturales, coros soberbios y arreglos de cuerda para dar forma y color a esta pequeña epopeya epistolar en forma de canción que da el pistoletazo de salida a ‘La balada de David y Jonatán’”, explica.