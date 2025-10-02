Joana Marcús en el FLEM: "Podría sacar diez libros al año, pero como escritora prefiero limitarme a uno"

Una fila de fans esperaba este jueves por la tarde a Joana Marcús en el Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) para que les firmara ejemplares de sus libros. La mallorquina es una autora superventas de la literatura juvenil y la escritora más vendida y leída en Latinoamérica. Pese a este estatus, ella afirma que sigue padeciendo el síndrome del impostor, se cuestiona su valía, aunque esa sensación le resulta positiva porque le ayuda a tener los pies en la tierra. Hasta el momento, está publicando en papel los libros que antes había dado a conocer en Internet, hasta un total de 24, por lo que tiene material “para rato”, avisa. Ella asegura que no tiene prisa. “Podría sacar diez libros al año, si fuera por el sistema editorial en sí, pero como escritora prefiero limitarme a uno”.

El fenómeno Marcús empezó en la plataforma Wattpad, siendo ella una adolescente. Antes de diciembre, Después de diciembre, la Trilogía Fuego, Etéreo, Sempiterno son solo algunos de sus títulos. “Cuando comencé a escribir libros simplemente estaba intentando explicar cosas que me pasaban a mí, me sentía muy sola, sentía que no había nadie en el mundo que me pudiera entender, o que pudiera empatizar con estas partes de mí que quizás no me gustaban tanto como las buenas que sí que mostraba al mundo y, a pesar de eso, supongo que la gente conectó y entendió que no estaba pasando por ciertas situaciones sola, que había otra persona que las entendía, aunque no nos conociéramos directamente”, ha recordado durante un encuentro con medios de comunicación antes de la inauguración del FLEM.

Marcús ha firmado libros a sus fans antes de inaugurar el FLEM. / MANU MIELNIEZUK

La última obra que escribió Marcús fue hace ya ocho años, cuando ella acababa de cumplir la mayoría de edad. “Lo que hago normalmente es coger esos libros, reescribirlos y, de alguna manera, conectar con la persona que fui en aquel momento, con las cosas que intentaba expresar. Puede ser que ahora me queden un poco lejos, pero aun así lo entiendes, es como si mirases un poco tu diario o como si entendieras a tu hermana pequeña, tienes ese punto de empatía, pero ya no lo vives igual. Y creo que si ahora mismo escribiera un libro nuevo sería bastante diferente a lo que fue en aquel momento, pero es que con aquellos libros que escribía de más niña me lo pasaba mucho mejor”, explica.

Y aunque cada libro que publica en papel es superventas, Marcús no está dispuesta a forzar la máquina. “No puedes estar sacando diez libros al año, aunque se consuman, aunque lo quieran. Necesitas tiempo para no solo escribir libros, sino para hacerlo bien, dar un buen material que te haga sentir orgullosa, que te haga sentir bien”, comenta. “Este año saqué por mayo Sempiterno, o sea que hasta el año que viene puedo estar tranquila”, apunta.

Los libros de Marcús se acaban de traducir al inglés para Estados Unidos y la autora viajará a Nueva York con el FLEM dentro de unos 20 días. “Pasar a otro país o a un lugar donde no te conocen de nada, donde no tienen por qué darte apoyo de ninguna manera, porque no eres nadie para ellos, y que te den esta oportunidad hace que también te sientas un poco reafirmada y que pierdas este síndrome del impostor que todos los artistas tenemos”, afirma la escritora. Asegura que ese sentimiento de no merecer el éxito perdura en ella, pero que es algo positivo: "Esta vocecita hace que te mantengas humilde de alguna manera y hace que te centres en lo importante que son los libros, tratar bien a la gente que te da apoyo y mantenerte un poco con los pies en la tierra”.

La autora superventas posa con la playa de Magaluf de fondo. / MANU MIELNIEZUK

“Creo que he tenido la suerte de conseguir dedicarme a lo que más me gusta, que es algo que mucha gente pasa su vida intentando. Creo que soy muy afortunada en este sentido, intento concentrarme en esto y aunque hay partes que sí que me intimidan un poco más, que sí que crean un poco de presión, que me quitan momentos especiales, por ejemplo con mi familia, con mis amigos, porque tengo que pasar mucho tiempo fuera de España, intento centrarme en la parte positiva, intento pasarlo bien y mientras dure seré feliz”, reflexiona la joven autora.

La charla con ella ha dado también para hablar de la polémica con la influencer María Pombo, quien afirmó que quienes leen no son mejores que quienes no lo hacen. "Creo que es un buen reflejo de cómo se trata la cultura en general dentro de la sociedad, el poco valor que se le da... Y la importancia que tiene en el fondo, la persona que te ayuda a ser el hecho de estudiar, el hecho de nutrirte de conocimientos", ha defendido Marcús. "Que una persona pueda decir eso ante tanta audiencia y nadie se escandalice me parece un fracaso como sociedad, la verdad", ha concluido.