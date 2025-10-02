'Escuchar para cambiarlo todo': Podcast Days 2025, el festival para la comunidad del audio

Arranca la sexta edición de Podcast Days, el evento de referencia del pódcast en España y Latinoamérica con el lema “Escuchar para cambiarlo todo”. Dos días de escucha en una cita imprescindible para el sector y el futuro del audio que subraya su poder transformador con un programa de primer nivel, un incremento de sus Premios y transformado en una comunidad viva.

La edición 2025, que tiene lugar en el Espacio Movistar de Gran Vía los días 2 y 3 de octubre, ofrecerá 14 talleres, 35 ponentes y 8 mesas redondas que ofrecerán 16 horas de contenido especializado en una combinación especializada de formación práctica, reflexión estratégica y profundo debate sobre las principales tendencias que decidirán el futuro del podcast, el audiolibro y toda la industria del audio. Madrid se convierte, durante estos dos días, en el epicentro del sector del podcast con más de 500 profesionales para exploran en equipo todos los caminos del audio en español. Podcast Days se configura así, no como un evento puntual sino como una comunidad que conecta, forma e impulsa proyectos todo el año.

Podcast Days reúne a más de 35 ponentes con seis figuras internacionales de gran relevancia en el mundo del podcasting y el audio digital como Eric Nuzum, pionero del podcasting desde NPR y cofundador de Magnificent Noise; Lina Misitzis, ganadora del premio Pulitzer y creadora del podcast emocional 'Hysterical' para Wondery; Fernanda Estrada, la influyente autora mexicana de 'Humo: Murder and Silence in El Salvador' y productora en Sonoro; el británico Sam Sethi, experto en tecnología y medios de voz; Alega Davies, consultora internacional en narrativas sonoras; así como Christian Grant y Michelle Larson, especialistas en innovación y creación de contenidos digitales vinculados a plataformas globales. Esta edición 2025 pone especial énfasis en la conexión entre España, México, Estados Unidos y Reino Unido, reforzando el carácter internacional e iberoamericano del evento con foco especial en las oportunidades transatlánticas con el objeto de fortalecer la colaboración hispano-mexicana y construir un futuro compartido para el audio en español.

Entre los participantes nacionales, Podcast Days reúne a personalidades como Almudena Ariza, con su 'Vivir y morir en Gaza'; Molo Cebrián, creador de 'Entiende Tu Mente', el pódcast de psicología más escuchado en español y ganador de un premio Ondas y Forbes; Isabel Cadenas, reconocida por su trabajo en narrativa y memoria con 'De eso no se habla'; o Carmen Sánchez de Medina (Mejor Conectados, Telefónica) y Lorena Macías (Hazme una foto así), ambas impulsoras de nuevos formatos y comunidades en torno al audio digital. La programación también incluye, mesas redondas sobre compromiso social y branding, así como expertos en branded podcasting, consultoría sonora y transformación de contenidos, y suma así más de una decena de figuras clave desde ámbitos como la radio, la comunicación, el periodismo y la producción creativa que serán los protagonistas de esta cita con el podcast profesional.

Un festival que reconoce el papel del pódcast como motor cultural y económico y en el que están presentes marcas, instituciones y plataformas que están invirtiendo en el formato a escala global, conscientes de fenómenos como el branded podcast o el auge del videopódcast. En palabras de Rubén Galgo, director de Podcast Days, “en España, el sector cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura, que desde 2023 ha destinado más de 22 millones de euros al ecosistema del audio. Iniciativas como VoiceUp, Audible o la llegada de Acast refuerzan un panorama en expansión”. También es importante reconocer el lugar del idioma español en la industria, ya que supone la segunda lengua global del audio y “tiene el reto y la oportunidad de construir una industria conjunta entre España y Latinoamérica, capaz de competir con el mercado anglosajón”.

Es por ello que Podcast Days cuenta con la presencia de empresas y plataformas que están construyendo el futuro del audio: líderes del sector como Audible, Spotify, YouTube, Audible, iVoox, Acast, ElevenLabs, Reddit, Iberian Media, VoiceUp, Audio-Technica, Zoom, Eva Tecnison y Storytel forman parte de manera activa en estos dos días para la comunidad del audio.

La edición de 2025 pone un foco especial en las oportunidades transatlánticas y la colaboración hispano-mexicana, clave para construir un futuro compartido para el audio en español y que se materializa de manera concreta en el panel 'Oportunidades para el audio entre España y México' con la participación de Fernanda Estrada (Sonoro), Salvador Martínez (Podcastera), Inmaculada Ballesteros (AC/E), Iván Kireev (BCMA México) y Ricardo Dómine (Academia del Audio).

Una edición que llega junto al reconocimiento de la industria y que cierra la historia de un viaje que comenzó en 2017, cuando un grupo de podcasters madrileños se daban cita bajo el Oso y el Madroño de la Puerta del Sol. Unas quedadas informales que dieron paso a la creación de MadPod, la primera asociación madrileña de podcasting, y a la organización de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Ese espíritu comunitario toma forma hoy de comunidad internacional y sigue presente en el logo del festival: un oso con el hocico en forma de micrófono.