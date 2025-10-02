Empiezan los Encontres de compositors

Este sábado, 4 de octubre, la Fundació ACA ha programado el primero de los diez conciertos que configuran el programa de los Encontres de Compositors, un ciclo anual en el que la música contemporánea toma el protagonismo.

En esta primera sesión, que tendrá lugar en la sede de la fundación en Búger, el dúo de clarinete y piano formado por Josep Sancho y Pilar López-Carrasco se acercarán a obras de Benet Casablancas así como a una partitura de Luciano Berio, Sequenza IX, que el compositor escribió en 1980. Esta audición servirá para recordar al compositor italiano en el centenario de su nacimiento, efemérides que tendrá lugar el 24 de octubre próximo.

Berio también formará parte del programa que el día 11 ofrecerá en la Fundació Miró de Palma la Camerata de France, un sexteto de cuerda que también ofrecerá su versión de La nit trasfigurada de Arnold Schonberg.

Para el sábado 18, otra vez en Búger, dos propuestas electroacústicas a cargo de Cycle Soulignement y Territori ACA y en las que sonarán partituras de Antoni Caimari, Biel Oliver, Txema González y Adrian Moore.

Cerrando el mes de octubre, el 25 y en Sant Francesc de Palma, el joven organista Agustí Aguiló Orfila interpretará la integral para órgano de Olivier Messiaen.

Otro punto importante de la propuesta musical es el protagonismo del trombón en el concierto del 8 de noviembre, en Búger, ya que se pasará de la modernidad del instrumento hasta su ancestro, el sacabutx, siempre con el solista Jordi Giménez que también incluirá una obra de Berio en el programa. En la misma sede de la fundación, Joan Roig, al piano, mostrará obras de compositores mallorquines como Miquel Tortell, Jopan M. Thomàs, Xavier Carbonell, Miquel Caplloch, Josep Prohens, Bartomeu Artigues, Xavier Gelabert, Joan Serra y Laura Pons. A esta sesión le sucederá otra el 29 de noviembre en la que se ofrecerá una llamada «acció pedagógica» a cargo de jóvenes intérpretes de 9 a 14 años.

Para el 13 de diciembre se ha programado otra doble sesión electroacústica con obras de Mateu Malondra y Manuella Blackburn.

Debemos remarcar que en la misma sala de Búger, el 19 de este mes de octubre, tendrá lugar un taller de composición a cargo de los profesores Esteban Belinchón, Llorenç Prats, Xabier Casal, Carlota Cáceres, Javier Martí, Maties Fa y Sebastian Schottke.

Esta edición de los Encontres, que es la cuadragésimo sexta, tiene como Director artístico a Jean-Pierre Dupuy.