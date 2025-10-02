'Breu història manual', la nueva exposición de Vítor Mejuto que conecta pintura y tradición en Manacor

Breu història manual es el nuevo proyecto de Vítor Mejuto, una exposición que establece un diálogo entre pintura contemporánea y memoria popular a través de los objetos cotidianos de la Mallorca preturística. El artista presenta una serie de obras de pequeño formato que se intercalan con las herramientas domésticas y agrícolas del Molí d'en Fraret, sección etnográfica del Museu d'Història de Manacor, generando así un recorrido que une tradición y arte actual.

La muestra, comisiarada por la coordinadora de Educación de Es Baluard, Eva Cifre, se inaugurará este próximo sábado 4 de octubre a las 12.00 horas en el museo manacorí, donde podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2026. Este jueves se ha presentado la exposición con la participación del artista, la comisaria y responsables de Es Baluard y del Museu d'Història de Manacor.

El artista Vítor Mejuto, junto a responsables de Es Baluard, el Museu d'Història de Manacor y el Consell. / Juan A. Moreno

La propuesta parte de un conjunto de herramientas domésticas y agrícolas de la primera mitad del siglo XX, antes de la transformación económica que trajo el turismo. Estas piezas, concebidas para el uso manual, conservan el desgaste de quienes las utilizaron y, con ello, las historias de vida que atesoran. "Pintar estos objetos es como pintar a estas personas y las vidas que vivieron", ha explicado Mejuto.

Un proyecto nacido del territorio

Reconocido por su lenguaje basado en la abstracción geométrica y simbólica, Mejuto ha evolucionado en los últimos años hacia una pintura que se abre a estímulos externos, despojando lo accesorio para atrapar la esencia. En Breu història manual, sus obras de pequeño formato se intercalan con los objetos del Molí d'en Fraret, generando un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

El título de la exposición hace referencia al término “manual” en un doble sentido. Por un lado, aquello creado con la mano, que lleva la huella del trabajo humano; y por otro, como recopilación de saberes esenciales que guardan la memoria de una época.

Muestra de la exposición de Vítor Mejuto. / .

La comisaria, Eva Cifre, ha subrayado que el proyecto nació tras la visita de Mejuto al museo manacorí, donde pudo compartir impresiones con vecinos mayores de la localidad. "Nos hablaron de sus recuerdos y experiencias ligadas a estos objetos. Ese encuentro fue el detonante del proyecto", ha señalado.

Por su parte, el director de Es Baluard, David Barro, ha agradecido la colaboración institucional y ha destacado el carácter territorial de la propuesta. "Lo importante es que este proyecto nace pegado al territorio, no como fuegos artificales, sino con vocacion de dejar huella", ha destacado.

Arte, memoria y educación

La exposición se completa con un programa educativo impulsado por el área de Educación de Es Baluard junto con el Museu d'Història de Manacor. Jóvenes de institutos de la zona trabajarán con el artista en talleres creativos e intergeneracionales que, según Cifre, "permiten a los estudiantes dialogar con el pasado a través de la pintura y comprender la fuerza cultural de estos objetos".

La directora del Museu d'Història de Manacor, Magdalena Salas, ha incidido en el valor de estas sinergias. "No es solo una exposición sino un proyecto de investigación, entrevistas y formación que ofrece nuevas miradas sobre colecciones que, a veces, parecían fosilizadas", ha asegurado.

Mejuto, que ha pintado una veintena de obras para esta muestra, ha asegurado que el proceso le ha permitido incorporar la memoria viva de los mayores y también la creatividad de los jóvenes.

"Me interesaba cómo cogían los objetos, como si fueran prolongaciones de sus propias manos, y de ahí surgieron mis cuadros", ha recalcado. "Después, al trabajar con los estudiantes, comprobé cómo mi pintura podía servir también como herramienta de reflexión y crítica social", ha añadido.