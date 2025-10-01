Palma acogerá en octubre el Congreso COSTA, un encuentro para repensar el turismo desde el arte, la ciencia y la sostenibilidad

Palma se convertirá del 23 al 25 de octube en un lugar de debate sobre turismo, cultura y sostenibilidad con la celebración del Congreso del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible (COSTA). Organizado por Casa Planas y con el apoyo de de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Fundació Miró Mallorca, el Museu Es Baluard y otras entidades colaboradoras, el congreso pretende consolidarse como una plataforma de conocimiento y diálogo interdisciplinar enfocada en el futuro turístico de Mallorca.

El Congreso COSTA se articula en torno a cuatro ejes fundamentales —ciencia, arte, turismo y sostenibilidad— y nace con la voluntad de "generar nuevas narrativas que superen el actual modelo extractivista". "Queremos que sea la fiesta de encuentro de los 'frikis' de este tema, un espacio para el pensamiento colectivo donde todas las voces, desde artistas hasta investigadores, tengan la misma importancia", explica la directora de proyectos de Casa Planas, Alelí Mirelman.

El Observatorio se concibe como un laboratorio de ideas y prácticas que, en palabras de Mirelman, busca "abrir debates que trasciendan lo económico para situar la cultura en el centro del análisis turístico". De hecho, el congreso dará cabida tanto a proyectos académicos como a propuestas artísticas experimentales y microrrelatos de colectvos minoritarios.

Entre los participantes figuran nombres relacionados con la crítica cultural y la investigación internacional, como Marco d’Eramo, Liz Wells, Pedro Medina, Jaime Vindel, Laura Camargo, Anna Pacheco o José Díaz Cuyàs, junto a artistas emergentes de Baleares e internacionales vinculados a proyectos de creación contemporánea.

Conferencias, mesas redondas y acciones artísticas

La programación se desplegará en distintos espacios culturales de Palma. La Fundació Pilar i Joan Miró acogerá el 23 de octubre a las 9.00 horas, entre otras actividades, la acción artística Petita guia per a meditar amb els arbres del artista Fran Simó, una propuesta colectiva que invita a reconectar con el entorno natural a través de la meditación.

En la Fundació Miró también se celebrará también a las 10.00 horas la mesa redonda Anatomia del turisme: apocalíptics i integrats, con la participación de la crítica cultural británica Liz Wells y el filósofo Pedro Medina.

Por su parte, el Museu Es Baluard será otro de los escenarios clave. Allí intenvendrá el 24 de octubre a las 10.00 horas el investigador del CSIC Jaime Vindel, con una conferencia sobre la "estética fósil" del turismo desarrollista en el franquismo y su herencia en la actual emergencia climática.

Asimismo, la socióloga Laura Camargo abordará a las 11.30 horas las conexiones entre turismofilia y xenofobia en los discursos de la extrema derecha, mientras que la investigadora Yaiza Hernández reflexionará a las 12.30 horas sobre la estrecha relación entre el arte contemporáneo y la industria turística global.

Casa Planas, núcleo impulsor del congreso, acogerá el mismo 24 de octubre por la tarde debates y presentaciones con figuras como el ensayista italiano Marco d'Eramo, la escritora y periodista Anna Pacheco y el profesor José Díaz Cuyàs, además de exposiciones con proyectos artísticos en residencia.

También será sede de experiencias colectivas como Elegía turística, un recorrido audioguiado creado por el colectivo Candela, y un taller de spotting —afición de observar y fotografiar objetos en movimiento, como aviones— en el aeropuerto de Palma que abordará críticamente la cultura visual de la aviación y el turismo global.

Una reflexión urgente para el Mediterráneo

Para Iván Murray, profesor de la UIB, la singularidad del Congreso COSTA radica en el cruce entre la mirada crítica académica y la creación artística. "En general, los análisis académicos sobre turismo suelen acabar en la desesperación. El diálogo con las artes nos ha permitido coser puentes y construir escenarios desables, imaginar futuros posibles en lugar de quedarnos atrapados en diagnósticos sombríos", afirma.

Murray también subraya el papel pionero de Baleares como lugar de debate. "Si el archipiélago fue pionero en el desarrollo turístico, también debe serlo en la reflexión crítica sobre sus límites y alternativas. Tenemos la madurez y la memoria para hacerlo", destaca.

Desde las instituciones culturales, el congreso ha sido acogido como una oportunidad estratégica. El director de Es Baluard, David Barro, destaca que la cita encaja con la línea de trabajo del museo sobre paisaje, territorio y tradición. "No hay mejor manera de proteger una cultura que renovándola con nuevas visiones, investigando sobre ella y reflexionando críticamente", subraya.

Además, Barro afirma que "este congreso habla de cuestiones que están en los periódicos todos los días, pero llevándolas a nuestro terreno estético, crítico y filosófico". "Por eso quisimos sumarnos desde el principio", añade.

El congreso cerrará en Casa Planas con un bloque dedicado al decrecimiento turístico y la planificación postcrecentista. Investigadoras como Filka Sekulova (Universidad de Barcelona) y Yolanda Romero (Universidad Complutense de Madrid) presentarán sus trabajos sobre cómo repensar el litoral y el metabolismo económico de las sociedades desde una perspectiva ecosocial.

El acto de clausura contará con un formato de speed networking, que permitirá a artistas, investigadores y comisarios compartir proyectos en grupos reducidos, subrayando la voluntad del congreso de tejer redes entre distintos ámbitos del conocimiento y la creación.