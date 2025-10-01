MajorDocs contará con el cineasta británico Ben Rivers como Invitado de Honor

La séptima edición del festival MajorDocs ha anunciado la participación del prestigioso cineasta británico Ben Rivers como Invitado de Honor. El director inaugurará el certamen, que se celebrará del 25 al 29 de noviembre, con la presentación de una de sus obras y ofrecerá una masterclass en la que compartirá su visión sobre el proceso creativo, describiéndolo como un territorio incierto y en constante evolución.

Miguel Eek, director del festival, ha destacado que “vivimos tiempos dominados por el estruendo: guerras que no cesan, discursos de odio que gritan, algoritmos que amplifican lo banal. Frente a ese ruido constante, te invitamos a afinar el oído a través de una cuidada selección del mejor cine de no ficción”. Según Eek, esta edición pone el foco en el sonido, explorando cómo puede narrar aquello que la imagen no muestra y convertirse en una forma de resistencia frente al totalitarismo, el olvido y la confusión.

El festival incluirá además una masterclass impartida por Philippe Ciompi, que abordará las formas y métodos de utilización creativa del sonido en el documental, con ejemplos de trabajos realizados junto a directores como Ben Rivers y Jessica Sarah Rinland. Complementando este enfoque, Laura Díez y Rubén Pérez, reconocidos sonidistas baleares, participarán en una DocSession sobre los procesos creativos del sonido.

Otra masterclass destacada será la de Lola López Mondéjar, titulada “En serie: Mickey 17 y la atrofia de la capacidad creativa”, que analizará cómo la omnipresencia de los dispositivos digitales y el entretenimiento adictivo afectan a nuestra imaginación.

La séptima edición de MajorDocs se presenta así como un espacio para frenar, detenerse y mirar la realidad sin adornos, invitando a los asistentes a escuchar lo invisible y a comprender el sonido como un lenguaje esencial en el cine contemporáneo.

MajorDocs es un proyecto de Mosaic y El Obrador y cuenta con el apoyo del Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears y de Acción Cultural Española (AC/E) a través del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE), el Consell de Mallorca y OFF ESCAC, además del patrocinio de la Fundación Mallorca Turisme.