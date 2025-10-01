La Coral Spiritual Mallorca A l'Octava participa en el 20 Festival Internacional Musiquem Lleida!

La Coral Spiritual Mallorca A l’Octava participará en la 20ª edición del Festival Internacional Musiquem Lleida!, que se celebrará del 3 al 5 de octubre de 2025. El conjunto mallorquín actuará el sábado 4 de octubre, a las 18 horas, en el Pati del Institut d’Estudis Ilerdencs.

Dirigida por César Reda Gutiérrez y con Margalida Roca Vilaret en el piano, la formación está integrada únicamente por voces graves. Fundada en 2016 en Mallorca, este conjunto trabaja un repertorio polifónico que abarca música sacra y obras tradicionales, originales o adaptadas a este tipo de formación, con el objetivo de difundir la riqueza tímbrica de este registro.

El Festival Musiquem Lleida!, organizado por la Coral Shalom, celebra este año su 20 aniversario con once formaciones participantes y una programación que lleva la música a diferentes espacios urbanos de la ciudad.

Además de actuaciones en toda Mallorca, la Coral Spiritual Mallorca A l'Octava también ha actuado en Alemania y en el País Vasco. La formación se proclamó ganadora del III Certamen Coral de Binissalem, en el que fue galardonada también con el Premio a la Mejor Dirección.