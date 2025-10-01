La actriz mallorquina Júlia Truyol, triunfa con la obra de teatro ‘Llogatera’

La crisis de la vivienda vuelve a escena esta temporada. El teatro Akadèmia acaba de abrir con Llogatera, una contundente denuncia que mezcla drama y humor a la hora de plasmar el desamparo de una joven que vive en 38 metros cuadrados y es expulsada de su castillo cuando no le renuevan el contrato de alquiler. Pese que lucha para aferrarse a él como inquilina, no tiene ninguna opción.

La mallorquina Júlia Truyol protagoniza este montaje unipersonal donde interpreta diferentes personajes. La actriz de La Calòrica no necesitó investigar mucho para entender a la protagonista. Había experimentado algo parecido en carne y hueso. Llogatera es una obra autoficcional. Su premiado autor, Paco Gámez (Úbeda, Jaén, 1982) tuvo que abandonar su hogar en Madrid. Llogatera es una adaptación a la realidad barcelonesa, al catalán y a una protagonista femenina dirigida por Rubén de Eguía.

«Este tema nos toca a todos de cerca o porque o lo hemos vivido en carne propia o lo hemos visto a nuestro alrededor. ¿Hasta dónde vamos a llegar», se pregunta la actriz. «Poco se habla de este tema. Deberíamos ponerlo en el centro porque todos estamos atravesados por él. Hay que crear debate y espero que obras como esta contribuyan», añade Truyol, que recibió muchos aplausos en el estreno de su primer monólogo. Días después, la función se acompañó de un coloquio posterior con el Sindicat de Llogateres. «La obra refleja fielmente la problemática actual», indicó Enric Aragonès, portavoz de esta organización.

Como la vida misma

Truyol, como el autor del texto, tuvo que dejar el piso donde vivía pese a pagar puntualmente todos los recibos. «Cuando empezábamos a salir de la pandemia se me acabó mi contrato y me sacaron sin prórroga ni nada porque el hijo del propietario lo necesitaba. En mi caso, sí pude hablar con el rentista. En ese momento yo no podía pagar nada, no encontraba nada y pasé un año y medio alquilando habitaciones y viviendo en casas de amigos, cambiando de un sitio a otro». Mucha gente a su alrededor que está en la misma situación hoy. «Es un lujo vivir solo, tener tu propio hogar y no debería serlo». Y añadía: «Ya no puedes tener privacidad en ningún sitio». Y aunque la fórmula del coliving se extiende, le parece un robo «porque el metro cuadrado está por las nubes».

Gámez escribió Inquilino en 2017 tras ser expulsado de Chamberí donde su pequeño habitáculo pasó a valer de golpe un 75% más según el propietario. «Ahora mismo la ley dice que no se puede hacer esto pero han salido muchas triquiñuelas. La situación no ha mejorado nada aunque sea cada vez más restrictiva para el rentista».

Escrito desde la amargura, este texto le ha dado muchas alegrías. Con esta obra ganó el Premio Calderón de la Barca. El Centro Dramático montó el texto en Madrid que él mismo interpretó. Y después se ha traducido a muchos idiomas y estrenado en el extranjero. «Inquilino me ha abierto un mundo», admite. Sabe que despierta interés por el auge de la gentrificación y especulación urbanística en todas partes. «En su momento fue una obra pionera. Cuando escribí la obra no sabía si el tema interesaría o era banal porque entonces solo se hablaba de los desahucios de los bancos», recordaba Gámez, que fue finalista en los Max por esta obra y también por Katana.

Gámez ha disfrutado con la adaptación al catalán y a la realidad barcelonesa, y por primera vez con una mujer como protagonista. «Fue idea de Rubén. Nunca se había hecho así. Sólo con decirlo una mujer el discurso y la perspectiva de las cosas cambia».

Una barbaridad

Para Gámez, Llogatera refleja el drama de toda una generación. «El alquiler es una barbaridad pero la situación social generacional, también. La generación de la democracia que vio la Expo y Barcelona’92 ha llegado a la madurez y no tiene nada». Recordaba que muchos que como él se creían de clase media se han visto al borde del precipicio. «Hay mucha gente que no puede vivir de su trabajo, pagar una casa o tener una familia. Mi generación y parte de la que me precede y de la que viene después somos niños eternos que estamos dependiendo, al final, de la ayuda externa».

El teatro se nutre de todo lo que ocurre en nuestra sociedad. No es la primera vez que el tema de la vivienda sube a escena pero sí de una manera tan clara, directa y contundente. La compañía Generació de merda, nombre de su primer espectáculo donde el tema aparecía junto a muchos más, prepara actualmente el estreno de Busco pis!, un musical en lloguer temporal. Esta nueva obra de Xavi Morató (guionista en El Jueves) y Gerard Sesé (polifacético presentador, politólogo, músico y compositor) parodia con humor ácido la brutal especulación inmobiliaria en Barcelona.

El aplaudido Gentry, ciutat en venda, de Mos Maiorum, una interesante propuesta de teatro documento sobre la crisis inmobiliaria y turística de Barcelona fue Premi Adrià Gual 2017.

Otro aclamado montaje, L’imperatiu categròric, con el que Victòria Szpunberg ha obtenido recientemente el Premio Nacional de Literatura Dramática, también habla de la dificultad para encontrar un piso digno en Barcelona para su protagonista una profesora de filosofía que se acerca a los 50. Su autora lo escribió a raíz de tener que cambiar de barrio en Barcelona debido a la subida sideral del alquiler que llevaba años pagando religiosamente. Y Expulsió, un texto de Pau Miró, expuso su visión de una Barcelona «cada vez está más pensada para gente de alto poder adquisitivo» que se desentiende del resto.

También en otras ciudades españolas la crisis de la vivienda ha dado lugar a diferentes creaciones. Juan Carlos Rubio montó la comedia 100 m² en 2007, reconvertida en El inconveniente en 2022, una nueva versión actualizada que se inspira en esa modalidad de compra de vivienda con inquilino dentro. El teatro es un reflejo de la vida. Si nada cambia veremos más obras sobre el tema de la vivienda en el futuro.